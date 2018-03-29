Объявлены первые номинанты Национальной премии "ПРИОРИТЕТ-2018"

Москва, 29 марта 2018 г. В рамках стартового этапа Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" Организационный комитет и Экспертный совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок. По итогам квалификационного отбора номинантами стали 31 импортозамещающий продукт 19 компаний и организаций в 14 номинациях. Все номинанты поборются за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего на 29 марта 2018 года на участие в конкурсе "ПРИОРИТЕТ-2018", как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 77 заявок из 13 регионов Российской Федерации. Список первых номинантов Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees Экспертный совет премии продолжает обрабатывать поступающие заявки.

Комментируя объявление первых номинантов премии этого года, подавших заявки до 16 марта, Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" Виталий Расницын отметил возросший интерес к премии IT-компаний: "Уже в самом начале заявочного цикла стало ясно, что лидерами по интересу российских компаний к импортозамещению являются высокотехнологичные номинации "ПРИОРИТЕТА". В номинациях "Приоритет-IT", "Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА", "Приоритет-Перспектива" и "Приоритет-ИННОВАЦИЯ" номинантами стали уже 14 продуктов от 8 компаний и организаций. Эта тенденция свидетельствует о том, что нынешняя политико-экономическая ситуация дала сильный импульс развитию импортозамещения в IT-отрасли, у которой есть несколько ключевых преимуществ – это экономичная стоимость приобретения и владения, лучшая адаптированность к российской специфике, более дешевая и качественная техническая поддержка и, конечно, решение проблем безопасности, связанных с санкционными ограничениями".

В номинации "Приоритет-ФАРМА" участниками стала компания ООО "Вириом"из подмосковных Химок с препаратом "Элпида", а также ещё одна подмосковная фирма "Канонфарма продакшен": от нее номинантами стали сразу три лекарственных препарата – Винпотропил, Депренорм и Спарекс.

В номинации "Приоритет-IT" в числе номинантов фирма "Национальное бюро информатизации" с системой EMAS, компания "Либра Хоспиталити"и серия ее продуктов по управлению отелями, а также фирма "Хоулмонт Самара" и платформа для быстрой разработки корпоративного софта CUBA. Московская "Лаборатория Информационных Технологий" (Линтех) выставила на конкурс технологию Symway, екатеринбургская "Дамаск" - одноименную систему управления очередью.

В номинации "Приоритет-ИННОВАЦИЯ" также пять номинантов. Три из них представлены специалистом по упаковке, казанской компанией "Данафлекс": это мелонаполненные дышащие пленки (MDO), пленки с твист-эффектом и тубный ламинат. Еще два номинанта из Москвы и Ульяновской области. Оттуда на «Приоритет-2018» приехали система голосового управления мебелью компании "Добрый стиль" и инновационная технология Symway от "Лаборатории Информационных Технологий" (Линтех).

В номинации "Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ" номинантами стали два изделия Машиностроительного завода имени М.И. Калинина - вакуумная подметальная уборочная машина МК2000 и вилочные погрузчики МР20. Компанию по участию в этой номинации им составили АО "Транснефть Нефтяные Насосы" со своей обширной насосной линейкой и компания АГВ и разработанные там клапаны компрессорных цилиндров.

В номинации "Приоритет-УСЛУГИ" два номинанта. Эти звания получили Центр трансфера технологий производства HPAPI компании "Глювекс" и Romir Consumer Scan Panel исследовательского холдинга "Ромир".

В номинации "Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА" компаний тоже две. Обнинская "Стимул Групп" выставила бороться за победу в этой номинации свои полисульфиды, московская «Лаборатория Информационных Технологий» - технологию Symway.

Столько же новых номинантов в номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ». Питерский "БФК-проект" представит на конкурс системы пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления серии "АТЛАС", а компания АГВ – клапаны компрессорных цилиндров.

Наконец, в номинациях "Приоритет-ЛЕГПРОМ", "Приоритет-ТЭК" и "Приоритет-ХИМПРОМ" номинантами стали утепленная обувь от питерского "Модерама", клапаны компрессорных цилиндров от АО "АГВ" и метод пневмосепарации, созданный в Рязанском филиале столичного Политеха. А также технология Symway из "Лаборатории Информационных Технологий" - на сей раз в номинации "Приоритет-ОБОРОНПРОМ". В "Приоритете-СТАНКОСТРОЕНИЕ" ее участниками стали токарные обрабатывающие центры серии ST25 пензенского "СтанкоМашСтроя" и линейка мебели "Вояж" от компании "Добрый стиль". В новой номинации "Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА" первым номинантом признана технология Symway из "Лаборатории Информационных Технологий".

Оргкомитет премии напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" продолжается. Участниками премии "ПРИОРИТЕТ-2018" могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "ПРИОРИТЕТ-2018" достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на сентябрь 2018 года.

Организатор: КГ "Деловая Лига"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК "Норильский никель"

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Отраслевой партнер: ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:

Филимонова Екатерина

filimonova@prioritetaward.ru