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Компания Prinzip передает жильцам исполнительную съемку по инженерным сетям в квартирах

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29 марта, 15:24 UTC+3

Это позволит покупателю квартиры в привязках к расстояниям знать, где и что заложено в его квартире по электрическим, водопроводным, водоотводным и вентиляционным сетям

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Материал из 1 страницы
© Компания Prinzip

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Компания Prinzip – один из крупных застройщиков Екатеринбурга - передает покупателям исполнительную съемку по инженерным сетям в их квартирах. Об этом рассказала директор по продукту компании Prinzip Галина Санок в ходе круглого стола "Безопасность при строительстве и эксплуатации объектов жилой недвижимости", который прошел в четверг в Уральском региональном центре ТАСС.   
 
"Для уверенности в надзоре у каждого застройщика есть инженеры строительного контроля. Они передают исполнительную съемку по инженерным сетям каждой конкретной квартиры на наших объектах собственнику. Чтобы человек в привязках с расстояниями знал, где и что у него заложено. Эти акты готовят и официально передают с пакетом - также, как с кадастровым паспортом квартиры", - рассказала она, добавив, что все документы есть в личном кабинете – их не потерять.    
  
По ее словам, современный дом - сложный инженерный объект, и изменения не могут пройти для объекта бесследно. "В больших домах порядка двухсот собственников, каждый из которых тем или иным образом вмешивается в жизнь дома. В плане безопасности я вижу главной задачей минимизацию необходимости вносить изменения в дом его жильцами", - отмечает она, добавляя, что именно эту цель обеспечения безопасности жизни в доме преследует застройщик, предоставляя такой пакет.    
 
"Закладывать по максимуму в проект, в первую очередь, наверно, относится к электрике. Нередко, переезжая в новую квартиру, жильцы вынуждены переделывать именно ее, потому что, например, в кухне заложено две розетки, хотя мощных энергопотребителей в современной кухне может быть не меньше шести. Для того, чтобы у жильца не возникло искушения использовать контрафактные фальсифицированные опасные кабели при переделках, мы предлагаем жильцу изначально эффективные варианты расстановки мебели, и для него проектируем и монтируем проводку заранее", - отметила она.
 
Компании Prinzip реализует в Екатеринбурге три крупных проекта жилищного строительства – комплекс "Малевич", жилые кварталы "Первый Николаевский" и "Ньютон Парк".

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