Студенты РАНХиГС разработали проекты для Электротеатра "Станиславский"

Москва, 29 марта. Работы студентов Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС были представлены на ежегодном Московском культурном форуме в рамках лектория "Образовательные проекты в культуре".

ИОМ РАНХиГС и Электротеатр "Станиславский" провели проектную сессию по исследованию и решению актуальных проблем развития театра как уникального социально-культурного объекта столицы. Студенты Академии подготовили тематические проекты. Работа проведена в рамках соглашения о сотрудничестве.

В рамках Московского культурного форума о результатах сотрудничества Академии и Электротеатра рассказала заместитель директора театра Ольга Ивашова. Студенты РАНХиГС приняли участие в решении профессиональных вопросов организаций культуры.

После реконструкции в 2013 г. Драматический театр им. К.С.Станиславского был преобразован в Электротеатр "Станиславский". Он стал площадкой для популяризации театрального искусства, проведения фестивалей, выставок и других общественно значимых мероприятий. В приоритете – новаторский подход к театральному пространству и нацеленность на эксперимент. Все это определило интерес руководства театра к сотрудничеству с ИОМ РАНХиГС, который также использует в своих образовательных программах инновационный творческий подход.

Стороны сотрудничают уже более полугода. Сначала были определены актуальные направления исследований, подготовлены аналитические данные, согласован регламент проведения студенческой проектной сессии. Над проектными заданиями работают около 100 магистрантов (по направлениям подготовки: "Девелопмент недвижимости", "Маркетинговое управление", "Управление рекламным и медиабизнесом") под руководством доцента ИОМ Натальи Сафроновой.

Студенты были разделены на 14 команд. Они изучили деятельность театра с точки зрения рынка театрально-художественных услуг, рекламы и управления театральным пространством как объектом недвижимости. Режим реального кейса требовал от каждого из участников серьезного подхода к анализу деятельности театра. Работу команд курировали специалисты театра и преподаватели Академии.

Проекты были подготовлены студентами в течение шести недель. Затем их оценили члены независимого жюри, а с лучшими решениями ознакомилось руководство театра. По завершении проектной сессии стороны проявили готовность к дальнейшему сотрудничеству и совместной реализации самых успешных идей команд.

Говоря об опыте сотрудничества с Академией, заместитель директора Электротеатра "Станиславский" Ольга Ивашова отметила высокий уровень вовлеченности участников проектной сессии в жизнь театра. На Московском культурном форуме она также сообщила о направлениях дальнейшего развития образовательных программ с РАНХиГС.

Культурный форум стал площадкой для заинтересованного диалога деятелей культуры, представителей власти и аудитории культурной жизни столицы. Образование и культура – основополагающие элементы развития общества. Театральные постановки не только удовлетворяют эстетические потребности населения, но и влияют на формирование общественного сознания. Театр, как и образование, играет важную роль в жизни страны и общества. 2018 г. был провозглашен Годом театра. В Москве около 200 театров, которые стали ее достоянием и визитной карточкой. Важно создание механизмов для формирования единой образовательной и культурной среды в столице.