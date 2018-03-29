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Оркестр "Вена-Берлин" выступит во второй день IX фестиваля Мстислава Ростроповича

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29 марта, 16:57 UTC+3

Ежегодно оркестр активно гастролирует по миру, давая концерты на лучших музыкальных площадках и неизменно собирая полные залы

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© Организаторы IX фестиваля Мстислава Ростроповича

29 марта во второй день IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Большом зале консерватории для столичной публики выступит Камерный оркестр "Вена-Берлин" под управлением Райнера Хонека (Австрия). В его составе играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира – Венского филармонического и Берлинского филармонического. Коллектив сотрудничает с выдающимися музыкантами и дирижерами, а его записи расходятся огромными тиражами.

Ежегодно оркестр активно гастролирует по миру, давая концерты на лучших музыкальных площадках и неизменно собирая полные залы. На IX Фестивале Мстислава Ростроповича Камерный оркестр "Вена-Берлин" исполнит "Маленькую ночную серенаду" и Симфонию № 29 В. А. Моцарта, а также Концерт № 9 Es-dur для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта и Концерт D-dur для фортепиано с оркестром Й. Гайдна. Солист – выдающийся австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, который впервые выступил в России на одном из предыдущих фестивалей Ростроповича.

Рудольф Бухбиндер – один из наиболее ярких современных исполнителей. Он регулярно выступает с известными оркестрами и участвует в музыкальных фестивалях по всему миру.  Основу его программ составляет музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шумана, а также произведений композиторов ХХ века. В дискографии музыканта более 100 записей. В их числе – полное собрание фортепианных сочинений Гайдна, отмеченное премией Grand Prix du Disque, а также диск Waltzing Strauss с фортепианными переложениями музыки Штрауса.
Пианист исполнил все 32 сонаты Бетховена в 40 городах мира, в том числе в Вене, Берлине, Мюнхене, Цюрихе, Санкт-Петербурге, Буэнос-Айресе, Пекине и Милане. В 2012 году Бухбиндеру была присуждена престижная премия Echo Klassik в номинации "Инструменталист года".

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