Стартовал приём заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний

Москва, 29 марта 2018 г. Прием заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К) за 2017 год открыт до 15 апреля 2018 года.

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество и сами участники рынка коммуникационных услуг. Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.

При поддержке: Российская академия общественных связей (РАОС), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Контактная информация:

Оператор рейтинга НР2К:

Коммуникационная группа "Византия" (ByconGroup)

e-mail: profiles@nr2c.ru

Страница рейтинга на сайте РАОС: http://pracademy.ru/reyting-nr2k

Страница рейтинга на сайте АКОС: http://www.akospr.ru/standarty-industrii/nacionalnyj-rejting-kommunikacionnyx-kompanij