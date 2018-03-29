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С 8 по 22 апреля в Москве пройдет Музыкальный Пасхальный фестиваль "Светлое Воскресение"

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29 марта, 17:26 UTC+3

Для москвичей и гостей города будут организованы концерты классической музыки и колокольного звона, прозвучат пасхальные песнопения в современной обработке, пройдут театрализованные выступления

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Ежегодно столичный Департамент культуры и Московская епархия Русской Православной Церкви проводят совместный проект - Музыкальный пасхальный фестиваль "Светлое Воскресение", - в честь наступления главного праздника православных христиан – Воскресения Христова.

В этом году фестиваль пройдет в 13 московских храмах. Для москвичей и гостей города будут организованы концерты классической, фольклорной музыки и колокольного звона, прозвучат пасхальные песнопения в современной обработке, пройдут театрализованные выступления. Параллельно с концертами все желающие будут приглашены на мастер-классы по звонарному мастерству, росписи яиц, созданию пасхальных сувениров, изготовлению кукол, кузнецкому и гончарному делу. 

Ряд храмов проведёт экскурсии и квесты на своих территориях.

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 апреля в храме свв. мучеников Михаила и Федора Черниговских. В этот же день концертные программы
и мастер-классы пройдут в храме святителя Николая на Трех Горах.

14 апреля концерты и мастер-классы будут организованы в Новоспасском ставропигиальном монастыре, Богоявленском Кафедральном соборе в Елохово, храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно.

15 апреля - в храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, в храме Живоначальной Троицы в Останкино.

21 апреля - в храме Пророка Божия Илии в Черкизове и в храме святого Иоанна Богослова под Вязом. В этом храме вместе с культурной программой состоится конкурс росписи двухметровых пасхальных яиц среди представителей средств массовой информации под названием "МедиаПасха".

22 апреля - программы пройдут в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Закроется фестиваль 22 апреля в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре праздничной концертной программой, мастер-классами и конкурсом росписи тридцати двухметровых пасхальных яиц. Участниками росписи станут ученики детских школ искусств города Москвы (20 команд) и студенты православных вузов (10 команд). Победители конкурса получат памятные пасхальные призы от ювелирной компании "Владимир Михайлов".

Подробная программа: на сайте mos.ru

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