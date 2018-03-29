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Профильный комитет Госдумы дал оценку девятому общественному форуму "Экология"

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29 марта, 17:43 UTC+3

Ведущая общественная площадка собрала более одной тысячи делегатов из 75 регионов России и 10 иностранных государств, отметил председатель профильного комитета Владимир Бурматов

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Москва, 29 марта 2018 г. Комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды высоко оценил результаты I. X. Международного форума "Экология", прошедшего в Москве 22−23 марта. Ведущая общественная площадка собрала более одной тысячи делегатов из 75 регионов России и 10 иностранных государств, отметил председатель профильного комитета Владимир Бурматов. Российский парламент был представлен на уровне заместителя председателя нижней палаты и руководителей профильных комитетов Госдума и Совфеда.

Десятый, юбилейный общественный форум, в 2019 году должен не только сохранить за собой статус мероприятия, проходящего при поддержке российского парламента, но и нарастить присутствие представителей законодательной ветви власти на форуме. Состав думских комитетов необходимо расширить, и в первую очередь за счет комитетов экономического блока Федерального собрания.

В развитие международной составляющей повестки экологического форума глава профильного комитета нижней палаты предложил предусмотреть в деловой программе X Международного форума "Экология" тему изменения климата. Проблема стала задачей международного масштаба и делает эту тему как никогда актуальной, подчеркнул Владимир Бурматов.

Международный форум "Экология" проводится в России с 2010 года и имеет статус одной из ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Организатор форума — АНО "Общественный форум "Экология". Общественный совет АНО возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Общественный совет сегодня в своих рядах объединяет депутатов Госдумы и Совета Федерации, представителей Общественной палаты России и 70 субъектов РФ и является авторитетным консультативным органом, содействующим экспертному сопровождению инициатив Общественной резолюции Форума в органах власти и институтах государственного развития Российской Федерации.

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