Около 7500 иностранцев подали заявки на вступление в ряды волонтеров универсиады-2019

Красноярск, 30 марта 2018 г. В Дирекцию Зимней универсиады-2019 поступило почти 25 тысяч заявок от желающих стать добровольными помощниками Студенческих игр. Около 7500 из них – представители иностранных государств, примерно 16 500 – иногородние кандидаты из Красноярского края и других регионов России.

Отметим, в марте стартовал второй этап отбора волонтеров Зимней универсиады-2019. На этот раз интервью могут пройти не только жители Красноярска, но и кандидаты из других регионов России и зарубежья. Заявки на вступление в ряды волонтеров Зимней универсиады-2019 подали представители 50 разных стран. Претенденты, чьи анкеты прошли проверку, уже начали проходить онлайн-собеседования со специалистами Центра рекрутинга волонтеров, расположенном в Красноярском волонтерском центре "Доброе дело". На сегодняшний день сотрудники Дирекции Студенческих игр провели более 550 интервью с соискателями из других городов и стран.

Конкуренция среди кандидатов в волонтеры Зимней универсиады-2019 высока, рассказал заместитель руководителя АНО "Дирекция Красноярск 2019" Константин Гуреев: "У нас уже почти 25 тысяч желающих стать волонтерами – и это не только красноярцы. Планируется набрать всего 1 100 добровольных помощников Студенческих игр, живущих за пределами Красноярского края. Очередь на собеседования для иногородних и иностранных соискателей на несколько дней вперед расписана. Советую всем не тянуть с подачей заявок и участием в интервью. В следующих тестовых мероприятиях Студенческих игр и других крупных спортивных событиях смогут принять участие только те волонтеры, которые успешно прошли собеседования для участия в Зимней универсиаде-2019".

Накануне онлайн-интервью прошел соискатель из Италии Клаудио Буригано. Он рассказал, почему мечтает побывать на Зимней универсиаде-2019: "Мне 66 лет. Я много лет работал в туристическом агентстве, да и сам люблю путешествовать. Кроме того, у меня большой опыт работы волонтером во время спортивных мероприятий. В качестве волонтера я принимал участие в двух последних Всемирных универсиадах. Очень люблю спорт и хочу продвигать идеи здорового образа жизни, молодежного спорта во всем мире. Надеюсь, что меня примут в ряды волонтеров Студенческих игр, тогда увидимся в Красноярске. Сибирской зимы я не боюсь и уже знаю несколько русских слов: доброе утро, добрый вечер, до свидания".

Напомним, прием заявок на вступление в ряды добровольных помощников Зимней универсиады-2019 завершится в августе этого года, после чего состоится заключительный этап рекрутинга волонтеров. Подать заявку на вступление в ряды добровольных помощников Студенческих игр можно в разделе "Включайся" на официальном сайте Зимней универсиады-2019. Все вопросы об условиях отбора и организации волонтерского сопровождения Зимней универсиады-2019 можно задать по электронной почте volunteers@krsk2019.ru.

Дополнительная информация для СМИ:

Галина Прокопьева, главный специалист пресс-службы АНО "Дирекция Красноярск 2019"», тел.: +7 923-153-2019.