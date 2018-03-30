Эксперт: большая часть кабельной продукции в свердловских магазинах является контрафактом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 70% кабельной продукции розничного рынка Свердловской области занимает контрафактная и фальсифицированная продукция. Об этом сообщил в четверг начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и развития инфраструктуры региона Илья Бартош в ходе круглого стола, организованного Уральским региональным информационным центром ТАСС.

"Контрафакт - это такая продукция, которая выпущена под брендом добросовестного производителя, но лишь внешне соответствует уровню. Другими словами, это подделка товарного знака. Точных цифр не собрать, но экспертное сообщество едино во мнении, что в розничных магазинах от 70% до 90% кабельной продукции не соответствует заявленным характеристикам", - сказал он на круглом столе, посвященном вопросам безопасности при строительстве жилой недвижимости, в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам представителя Минстроя, люди верят этикетке, и не хотят переплачивать за продукцию, которая на первый взгляд является идентичной. Магазины в погоне за покупателем снижают бдительность и делают закупки у сомнительных поставщиков.

Бартош добавил, что серьезные застройщики не покупают кабельную продукцию в розничных магазинах, однако на крупные строительные объекты иногда попадают некачественные материалы. Сейчас в Свердловской области запускается пилотный проект для застройщиков, участники которого добровольно будут проводить дополнительную проверку кабелей и сопровождающих сертификатов. Данные будут передаваться в региональный Минстрой и далее анализироваться уже в Москве. "Таким образом, мы получим достоверную картину по объему контрафакта на объектах региона и сможем выработать соответствующие меры", - отметил он.

"Стоимость кабельной продукции доходит до 5% от стоимости всего проекта. Нельзя сэкономить на отделке, потому что будет сразу видно, если положат не ту плитку, установят не те перила или не те окна. Если денег в проекте не хватает или есть желание сэкономить, то ищут дешевое, и рынок это предлагает. Но когда включат все бытовые приборы и будет максимальная нагрузка, то тогда может возникнуть проблема", - сказал заместитель технического директора по науке ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (объединяет кабельные активы УГМК) Андрей Боев.

Директор по продукту строительной компании Prinzip Галина Санок добавила, что предугадать желания всех жильцов невозможно, поэтому некоторые из них добавляют розетки, убирают их или переносят в другое место при заезде в квартиру. "Например, на кухне может быть заложена одна розетка, или человек может захотеть сделать все заново. Тут он может выбрать контрафактный кабель. Поэтому мы стараемся для обеспечения безопасности и предотвращения подобных ситуации проектировать расстановку мебели и розеток заранее", - сказала она.