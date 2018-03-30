ТАСС, 30 марта. На совете законодателей Центрального федерального округа в Москве в четверг обсудили популяризацию добровольческого движения, по итогам обсуждения наработки Воронежской области в сфере волонтёрства могут быть тиражированы в ЦФО. Как рассказали в пресс-службе Воронежской областной думы, это стало одним из итогов совещания, которое провел полномочный представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев, а регион представлял председатель облдумы, зампред Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов. Они озвучили предложения по совершенствованию добровольческой и общественно-значимой деятельности на территории округа, а спикер воронежского парламента также внес коллегам предложения по корректировке законодательства в сфере волонтёрства.

"Воронежская область - один из лидеров в этом направлении. Региональный закон в поддержу добровольческой деятельности был принят еще пять лет назад, а его реализация осуществлялась параллельно с развитием общественного самоуправления", - отметили в пресс-службе.

Алексей Гордеев отметил, что такая форма организации граждан как Территориальное общественное управление (ТОС) тоже является примером добровольчества. "У нас уже есть такая практика в сельских населенных пунктах, когда маленькие группы добровольцев берутся наводить порядок на своих территориях. Это такая добровольная помощь полиции и органам власти, и на это тоже нужно выделять небольшие деньги", - сказал он, подчеркнув, что необходимо уходить от политики патернализма, когда люди в глубинке ждут решений своих ежедневных вопросов бытового плана от Москвы.

"Нужно, чтобы люди понимали – на 90% их жизнь зависит от того, как они работают, учатся, какая у них гражданская позиция, как они умеют объединяться, защищать свои интересы, ставить жестко вопросы перед властью", - цитируют в пресс-службе слова полпреда.

Он отметил, что в Воронежской области наработан существенный опыт, когда люди через ТОСы и реализацию многих проектов сами участвуют во всем и как исполнители работ, и как их контролеры. "Этот опыт надо широко распространять и сделать так, чтобы каждый чиновник понимал, что он всего лишь оказывает услуги для жителей своего населенного пункта, района, области. Хотелось бы, чтобы через волонтерство таким образом поменялась психология и людей, и власти", - подчеркнул Гордеев.

Поддержка общественно-значимых инициатив

В свою очередь Владимир Нетёсов отметил, что в Воронежской области имеется опыт поддержки общественно-значимых инициатив, включая все формы волонтерского движения, начиная от патриотического и социального до событийного.

Он подчеркнул, что регион одним из первых в стране ещё в 2013 году принял закон о волонтёрстве. Закон определил цели, задачи и принципы волонтерской деятельности, правовой статус добровольца и основные формы государственной (областной) поддержки добровольческой деятельности. В их числе, например, льготы для волонтеров при поступлении в вузы региона.

"Вместе с тем, поскольку число волонтёрских организаций и формы их деятельности постоянно расширяются, перед органами государственной власти и местного самоуправления в настоящее время стоит ряд задач в сфере развития волонтерской деятельности", - говорит Нетёсов. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе работают свыше 500 различных волонтерских объединений.

"Одна из инициатив, которую мы предлагаем – введение мер господдержки по проезду волонтеров к месту их деятельности. Воронежская область большая и 300 километров от одной локации к другой на одном энтузиазме не доехать. Поэтому мы будем настаивать на выделении средств из областного бюджета на эти цели. Обсуждаем вопрос создания ресурсного центра добровольцев", - рассказал законодатель.

Совещанию в Москве предшествовала встреча Владимира Нетёсова с волонтерами – во вторник в Молодежном центре в Воронеже он обсудил с волонтерами предложения по развитию добровольчества в регионе и проблемы, с которыми сталкиваются волонтерские организации.

Дополнительная информация В Воронежской области, одним из первых среди субъектов РФ, в 2013 году был принят закон "О добровольческой деятельности (волонтерстве)", определивший цели, задачи и принципы волонтерской деятельности, ее основные направления, правовой статус добровольца и основные формы государственной (областной) поддержки добровольческой деятельности. Сегодня в регионе работает более 500 волонтерских объединений. Департамент образования, науки и молодежной политики формирует и ведет базу добровольцев (волонтеров), выдавая личные книжки добровольца. На текущий момент выдано 8500 книжек. "Фактическое количество людей, занимающихся волонтёрством, в несколько раз больше из-за сложности формального подсчета их заслуг", - отмечают в пресс-службе.