Глава МРСК Северо-Запада: "Свет в домах жителей Вологодской области будет всегда"

29 марта в Вологде состоялась пресс-конференция с участием Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина и заместителя губернатора области Антона Стрижова, посвященная передаче статуса гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Вологдаэнергосбыт" - компании МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") на территории Вологодской области.

"Любой житель Вологодской области должен понимать, что свет у него будет постоянно, независимо от этой ситуации. Самое главное то, что для всех потребителей никаких изменений в стоимости электроэнергии не будет. Кроме одного, что со 2 апреля – первого рабочего дня наступающего месяца, в связи подхватом с нашей стороны функций гарантирующего поставщика, необходимо внимательно отслеживать и вносить плату за электроэнергию по платежным реквизитам филиала "Вологдаэнерго", а не в "Вологодскую сбытовую компанию". При этом вся прежняя задолженность, которая остается по состоянию на 31 марта, должна быть оплачена по старым реквизитам прежней компании", - подчеркнул генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Напомним, с 1 апреля в Вологодской области произойдет смена гарантирующего поставщика электроэнергии. В связи с тем, что ПАО «Вологодская сбытовая компания» ("Вологдаэнергосбыт") утратило этот статус, Приказом Минэнерго России от 23 марта 2018 года № 178 статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории региона, присвоен ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

"Переход функций гарантирующего поставщика от "Вологдаэнергосбыта" к МРСК Северо-Запада не означает, что наступила анархия. Прошу всех понять, что использовать ситуацию, чтобы не платить за электроэнергию, недопустимо. Срыв платежей может привести к печальным последствиям", - отметил заместитель Губернатора области Антон Стрижов.

Новые реквизиты будут указаны в квитанциях, которые потребители получат в апреле. Реквизиты будут также опубликованы в СМИ, на официальном сайте областного Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования www.tekvo.gov35.ru, на официальном сайте МРСК Северо-Запада www.mrsksevzap.ru и в офисах обслуживания потребителей.

Необходимую информацию можно будет уточнить по телефону горячей линии: 8-800-707-88-35. Она начнет свою работу в ближайшие дни.