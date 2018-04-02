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Диалог со Всемирным экономическим форумом будет продолжен в Санкт-Петербурге

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2 апреля, 10:38 UTC+3

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая

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© Росконгресс

В Женеве состоялась встреча директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде. Были рассмотрены возможности для дальнейшего развития сотрудничества на форумном треке, в частности в рамках Петербургского международного экономического форума и Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации „Русского дома“ в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет еще одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами. На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем", — отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

В 2018 году Фонд "Росконгресс" организовал "Русский дом" в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря подписанному на ПМЭФ-2017 меморандуму о сотрудничестве между Фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум". Гостями "Русского дома" стали более тысячи человек. Подробности — на официальном сайте "Русского дома"houserussia.com.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.

Дополнительная информация

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование, содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org  

 

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