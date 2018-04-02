Певица Ёлка выступит на юбилейном фестивале в Архангельском 3 июня

Ёлка - это смеющиеся глаза, нежный голос, от которого исходят волны солнечного света. Это та, чьи песни все знают наизусть, поют их и будут петь еще долго. Это певица, которую любят все - не только ее поклонники, но и те, кто далек от популярной музыки.

Песни Ёлки - это тонкое смешение разных стилей, деликатный и нешаблонный саунд, нехарактерный в целом для российской эстрады. Концерты певицы всегда источают неиссякаемую любовь к жизни, неуемный восторг и позитивную энергию.

Международный музыкальный фестиваль и крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике этим летом состоится в пятнадцатый раз 2-3 июня в усадьбе Архангельское! Меняется весь ход нашей жизни, меняются исторические эпохи и поколения, но УСАДЬБА JAZZ остается любимым праздником музыки и творчества с особенной атмосферой для многих тысяч людей по всей стране, событием, которого ждут целый год. В этом году гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа, в которой нашлось место самой разной и, конечно, только лучшей музыке.

На самой большой сцене фестиваля "Партер" традиционно выступят любимые музыканты самых разных жанров. Ярким открытием станет группа AYWA (Франция), играющая традиционные песни стран Магриба с привнесенными элементами фанка, реггей и рока. Свою специальную программу с джазовым составом исполнит певица Peruquois (Австралия). Еще одним из хедлайнеров станет легендарная группа “АукцЫон”, в этом году, кстати, отмечающая 40-летний юбилей. Также на сцене "Партер" выступит бывший солист группы 5’Nizza SunSay. На сцене "Аристократ" выступит уже полюбившийся гостям фестиваля басист-виртуоз Richard Bona и его коллектив (США); Алексей Архиповский – музыкант, в руках которого балалайка приобрела совершенно особое звучание и способна подражать любому другому инструменту; Mark Eliyahu (Израиль), играющий на кеманче, который входит в топ-лист world music на soundcloud; нью-йоркский саксофонист Donny McCaslin (США), который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи Blackstar, и, конечно, один из самых знаменитых русских джазменов в мире Игорь Бутман со своим квинтетом.

Имена других хэдлайнеров объявим совсем скоро! Следите за обновлениями!

Контакты для связи:

Мария Бережкова, m.berezhkova@usadba-jazz.ru

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