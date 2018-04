Определен лауреат Национальной премии по прикладной экономике 2018

Ранее лауреатами Национальной премии по прикладной экономике становились работы:

2010 год — Yuriy Gorodnichenko, Jorge Martinez-Vazquez, Klara Sabirianova Peter. “Myth and Reality of Flat Tax Reform: Micro Estimates of Tax Evasion Response and Welfare Effects in Russia” // Journal of Political Economy. 2009. Vol. 117(3), pages 504-554.

2012 год — Andrei Markevich, Mark Harrison. “Great War, Civil War, and Recovery: Russia¢s National Income, 1913 to 1928” // Journal of Economic History. 2011. Vol. 71, Issue 03, pages 672-703.

2014 год — William Pyle, Laura Susanna Solanko. “The Composition and Interests of Russia’s Business Lobbies: Testing Olson’s Hypothesis of the ‘Encompassing Organization” // Public Choice 155(1-2): 19-41

2016 год — Evgeny Yakovlev, Ekaterina Zhuravskaya. "The Unequal Enforcement Of Liberalization: Evidence From Russia'S Reform Of Business Regulation” // Journal of the European Economic Association. 2013. Vol. 11(4), pages 808-838.