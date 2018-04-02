Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На международном форуме в Сочи обсудят транспорт будущего

Новости партнеров
2 апреля, 13:21 UTC+3

На XIII Международном железнодорожном бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520" обсудят развитие перевозок, производство подвижного состава, совершенствование логистических сервисов

Поделиться
Материал из 1 страницы

На XIII Международном железнодорожном бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520" пройдет дискуссия, посвященная транспортным средствам будущего. Спикером сессии "Промышленный дизайн. Опыт Tangerine" выступит Мэтт Раунд, главный креативный директор международной компании Tangerine, в портфолио которой входят революционные проекты дизайна вагонов Heathrow Express, оформление первого в мире бизнес-класса с горизонтальными пассажирскими сиденьями для крупнейшего британского авиаперевозчика и многие другие.

Мэтт Раунд расскажет о том, как эмпатия и глубокое изучение пользовательского опыта способствует созданию уникальных  и максимально комфортных интерьеров транспортных средств.

XIII Международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" 6-8 июня 2018 года в Сочи в отелях "Пуллман Сочи Центр" и "Хаятт Ридженси Сочи". На форуме обсудят развитие грузовых и пассажирских перевозок, производство подвижного состава, совершенствование логистических сервисов. Впервые будет рассмотрена тематика корпоративного управления в железнодорожном бизнесе, формирования совета директоров и его взаимодействия с правлением компании, а также лучшие практики молодежного предпринимательства.

"Стратегическое партнерство 1520" – международный бизнес-форум, который призван скоординировать усилия игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.forum1520.ru

 

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники