Открыт набор слушателей в Академию Н.С. Михалкова

Россия, Москва. 2 апреля 2018 г. До 10 августа 2018 г. в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова открыт приём заявок на обучение на 2018/2019 учебный год по направлениям подготовки дополнительного профессионального образования: "Актёрское искусство в современных условиях", "Искусство режиссуры в 21 веке", "Продюсер – век 21". Благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко абитуриенты, успешно прошедшие творческие испытания в этом году, смогут на протяжении всего периода обучаться в Академии Н.С. Михалкова бесплатно.

Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова является соблюдение ряда требований: наличие высшего профессионального профильного образования по специальностям: актёр, режиссёр и продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной деятельности.

Первичный отбор слушателей будет проходить по присланным анкетам и шоурилам. Подать заявку на обучение можно двумя способами. Первый – заполнить анкету-онлайн на официальном сайте Академии www.academynsm.ru. Второй – скачать её, а затем, ответив на вопросы анкеты, выслать её на электронный адрес: anketa@academynsm.ru. Для актерской мастерской обязательно заполнение анкеты в видеоформате (шоурил).

Заключительным этапом станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме и состоится в августе 2018 г. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие предварительные этапы, о чем Академия заранее уведомляет абитуриентов, приславших заявки.

Благодаря Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко в нынешнем учебному году продолжится целевая региональная программа поддержки начинающих специалистов в области театра и кино, в рамках которой актёры до 35 лет из пяти ключевых регионов России смогут пройти очный тур в формате собеседования в Самарской, Ростовской и Омской областях, а также в Республике Карелия и Красноярском крае.

Обучение в Академии включает в себя несколько образовательных этапов, в которые войдут лекции, практические занятия и профильные дисциплины, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. В результате освоения образовательной программы все выпускники Академии, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о профессиональной переподготовке в соответствующем направлении профессиональной деятельности. По завершению обучения в Академии слушатели в качестве выпускной квалификационной работы представят уникальный творческий продукт (фильмы, спектакли).

Подробную информацию о проведении творческих испытаний смотрите на официальном сайте Академии www.academynsm.ru.

Дополнительная информация Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – масштабный образовательный проект, адресованный профессионалам театра и кино, целью которого является содействие профессиональному росту новой генерации специалистов, налаживанию творческих и человеческих связей между людьми разных стран, обмену опытом на базе одного из главных культурных завоеваний – русского кинематографа. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Дополнительная информация для СМИ: pressa@academynsm.ru + 7 (916) 641-86-50 Софья Архипова, Пресс-секретарь Академии Н.С. Михалкова