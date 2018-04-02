В Татарстане прошли переговоры по выставкам на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" к 2020 г.

ТАСС, 2 апрель. Переговоры между представителями АО "Уральский выставочный центр" и подразделений Frankfurt Messe в России и Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" к 2020 году состоялись в Казани в рамках международного форума автомобилестроения TIAF. Об этом в понедельник сообщили в управлении маркетинга и PR Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

"29 марта 2018 г. в рамках в Казани состоялись переговоры представителей АО "Уральский выставочный центр" и подразделений Frankfurt Messe в России и Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" к 2020 г. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям "машиностроение" и "транспорт и логистика". Германским коллегам были представлены материалы отраслевого анализа рынка Уральского экономического региона и прогнозы его изменений в среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.

Директор МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Игорь Данилов добавил, что согласно данным исследования, которое проводила КРСУ, регион является одним из крупнейших потребителей в РФ строительной техники и спецтранспорта. "Мы уверены, что Свердловская область идеальное место, где ведущие производители смогут достойно и эффективно представить новинки в данных отраслях", - сказал он.

В управлении добавили, что немецкая сторона проявила большую заинтересованность к площадке и стороны договорились о продолжении переговоров в июле в ходе IX Международной выставки и форума "ИННОПРОМ-2018" (14+).

Messe Frankfurt GmbH - опытнейший и старейший выставочный организатор Германии, история существования которого насчитывает более восьми столетий. В России Мессе Франкфурт осуществляет свою деятельность с 2002 года. Компания обеспечивает рынок специализированными выставочными мероприятиями для технических, текстильных отраслей и отрасли потребительских товаров, способствует выходу российских компаний на международные рынки и открывает для иностранных компаний перспективный рынок России.