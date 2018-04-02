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Команда Федерации парусного спорта ЧР стала серебряным призером регаты "Русская весна"

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2 апреля, 17:17 UTC+3

В регате приняли участие около 200 спортсменов из восьми регионов России. По итогам команда Чеченской Республики по количеству первых приходов опередила команду Севастополя и заняла второе место

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© Пресс-служба Федерации парусного спорта Чеченской Республики

В Севастополе на базе яхт-клуба филиала ЦСКА прошла парусная регата "Русская весна-2018" на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Героя России вице-адмирала Олега Белавенцева.

В регате приняли участие около 200 спортсменов из восьми регионов России. В заключительном этапе в море вышли глава Республики Крым, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Витко, главы регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Федерация парусного спорта Чеченской Республики выступила в классе яхт SB20. В составе команды:

- Хасан Хаджиев, Президент ФПС ЧР, капитан команды

- Александр Божко, МС, победитель самой высокогорной регаты в России "Кубок Кезеной-Ам 2017" и "Суперкубка "Ахмат", рулевой команды

- Максим Шереметьев, МС МК, тактик команды

Спортивная борьба все дни соревнований была очень напряженной. По итогам регаты команды Севастополя и Чеченской Республики набрали одинаковое количество баллов, но по количеству первых приходов команда ФПС ЧР стала серебряным победителем. "У нас была стабильность, все приходы были призовые, - комментирует рулевой команды Александр Божко. - Это хорошее начало и крепкий фундамент для будущих побед".

Регата "Русская весна" проходит в Севастополе уже четвертый год, команда Федерации приняла участие в соревнованиях впервые.

Экипировка команды предоставлена партнером ФПС ЧР компанией "ВнешТрейдСервис ЛТД", официальным дистрибьютором бренда Zhik на территории России.

Напомним, что с 4 по 8 июля 2018 года в Чеченской Республике состоится традиционная регата "Кубок "Кезеной-Ам 2018". Соревнования пройдут на высоте 1870 метров над уровнем моря. Принять участие в регате может любой желающий. Оставить заявку можно на сайте - http://www.chyf.ru/.

Дополнительная информация

О региональной общественной организации “ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА” Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В 2017 году Федерация провела первую в истории Чеченской Республики парусную регату в горах Северного Кавказа на высоте 1870 метров на озере Кезеной-Ам.  

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