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18-20 апреля в Москве состоится VI Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу

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3 апреля, 12:17 UTC+3

Ведущие ученые, эксперты международных организаций и агентств системы ООН, государственные деятели и профильные врачи обсудят меры по ликвидации ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний

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В Конференции примут участие порядка 3 тысяч делегатов из 53 стран: России, стран Восточной Европы, Центральной Азии, ЕС, БРИКС, Америки и Африки. Ведущие ученые, эксперты международных организаций и агентств системы ООН, государственные деятели, представители гражданского общества и профильные врачи обсудят меры по ликвидации ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний в странах региона, представят новейшие методики  диагностики, лечения а так же противодействия распространению ВИЧ.

Организаторами Конференции являются Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Сопредседателями оргкомитета Конференции выступают:

- Геннадий Онищенко, академик РАН, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы России;

- Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации;

- Мишель Сидибе, Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

В составе участников более половины эксперты с медицинским образованием, научными степенями, специалисты, активно работающие более 10 лет в сфере противодействия ВИЧ-инфекции. Широко представлены некоммерческие организации, учреждения системы здравоохранения, системы образования и науки, ведущие мировые научных центры, университеты и клиники. Стипендиальная программа Конференции позволила  пригласить более 700 специалистов из регионов России и стран ВЕЦА.

Программа Конференции рассчитана на три дня и включает проведение трех пленарных заседаний, 52 сессии и бизнес-саммит. Также пройдут десятки специальных мероприятий. Для участников и гостей форума будет работать выставка. Предусмотрена масштабная деловая и социально-культурная программа.

Содержательная программа форума разделена на направления: наука и медицина, гражданское общество, эффективная профилактика, содействие международному развитию.

В блоке "Наука и медицина" специалисты обсудят вопросы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, тенденции и вызовы развития эпидемии в регионе ВЕЦА (Восточной Европы и Центральной Азии), современные подходы к обследованию на ВИЧ-инфекции, эффективность антиретровирусной терапии, концепцию "Лечение для всех".

Экспертами будут рассмотрены возрастные и гендерные аспекты ВИЧ-инфекции, взаимосвязь ВИЧ-инфекций с соматическими патологиями, гепатитами и туберкулезом, возможность полного исключения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от зараженных матерей новорожденным.

Ученые ведущих научных центров мира представят результаты фундаментальных и биомедицинских исследований в области ВИЧ-инфекции. В рамках работы открытой дискуссионной площадки планируется детально рассмотреть вопросы профилактики ВИЧ в подростковой среде, адаптации детей и подростков, живущих с ВИЧ, организации  помощи людям, употребляющим наркотические и психоактивные вещества. Особое внимание будет уделено повышению квалификации медработников по вопросам ВИЧ-инфекции, профилактики инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи и контролю качества лабораторной диагностики. Международной рабочей группой по исследованию проблем конкуренции в фармацевтическом секторе будут рассмотрены вопросы патентного права, защиты интеллектуальной собственности, стратегии расширения доступности препаратов антиретровирусной терапии.

В блоке "Гражданское общество" будет представлен опыт профильных НКО в странах ВЕЦА, в том числе стратегии борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции, повышение доступности лечения для ключевых групп; вопросы ВИЧ-диссидентства. Обсудят роль сообщества в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции лиц, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В блоке "Эффективная профилактика" будут рассмотрены как общие вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии, так и среди ключевых групп риска, организации профпрограмм среди трудовых мигрантов и работающего населения. В рамках отдельных сессий специалисты обсудят роль информационных и коммуникационных технологий в профилактике ВИЧ, участие  религиозных конфессий в программах по борьбе с распространением ВИЧ, в том числе и  в мегаполисах.

Будут представлены результаты "Российской программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями". 

Конференция пройдет в Центре международной торговли: Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Более подробная информация размещена на сайте конференции: www.eecaac2018.org

Аккредитация журналистов:

Для аккредитации журналистов необходимо заполнить заявку на сайте Конференции по ссылке: http://www.eecaac2018.org/press/

По всем возникающим вопросам просьба обращаться к руководителю пресс-службы оргкомитета Конференции Баташеву Анатолию Геннадьевичу, 8-926-874-41-09 (есть Telegram и WhatsApp), batashev@mail.ru

Для справки

В России  эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. На конец 2017 года 944 тыс. жителей страны имеют официально поставленный диагноз ВИЧ-инфекция. За прошедший год выявлено более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

На диспансерном учете в связи с ВИЧ-инфекцией в 2017 году в России состояло 724 415 инфицированных ВИЧ, что составило 74,2% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция. Антиретровирусную терапию получали около половины пациентов (включая больных, находившихся в местах лишения свободы), из которых в 2017 г. прервали лечение менее 8% больных. Охват лечением в 2017 г. в Российской Федерации составил 35,5% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция или 47,8% от числа состоявших на диспансерном наблюдении.

Для улучшения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции необходима активизация адекватных системных мероприятий по предупреждению и лечению заболевания в стране.

 

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