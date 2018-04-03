2 апреля состоялся Съезд Вольного экономического общества России

2 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Съезд Вольного экономического общества России. В научной части Съезда прошел Санкт-Петербургский международный экономический конгресс, в котором приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые. На Конгресс приехали специалисты из Франции, Австрии, Италии, Греции, Китая, Великобритании и Эстонии.

За годы работы Конгресс стал одной из самых авторитетных площадок для обмена экспертными мнениями в профессиональной среде. Он проводится уже в четвертый раз и по традиции посвящен будущему российской экономики. "Мы занимаемся будущим индустриального облика России, – рассказал о целях и задачах Конгресса Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, – изучаем, как страна будет развиваться и жить через десять, пятьдесят и сто лет".

"Деиндустриализация – трагедия российской экономики, – не раз отмечал президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов, – Стране необходима реиндустриализация промышленности на новой высокотехнологической основе и эволюция экономической базы".

Чтобы оказаться в светлом индустриальном будущем, России нужна активная промышленная политика. "Это когда в экономике работают активные промышленные траволаторы и бизнес может выбрать на какой встать: одни будут ускорять его движение вперед, другие тормозить, – отметил профессор Сергей Бодрунов, – Направление движения таких траволаторов задает государство".

В рамках работы Конгресса Сергей Бодрунов представил концепцию "ноономика", которая должна составить основу общества будущего. "Растущая роль знаний – не в том, что интеллектуальное производство вытесняет материальное, – отметил Сергей Бодрунов, – само материальное производство становится значительно более знаниеёмким. В результате наступает момент, когда во многих продуктах интеллектуальная часть начинает существенно превышать часть материальную".

Сергей Бодрунов подчеркнул, что человечество сейчас стоит на распутье – и либо оно двигается в сторону "ноономики", либо выбирает негативный сценарий, который чреват проблемами вплоть до глобальных катастроф.

На Съезде также был торжественно открыт Мемориум Вольного экономического общества России, посвященный 200-летия Карла Маркса, в рамках которого запланировано несколько крупных международных мероприятий, которые пройдут в мае под эгидой ВЭО России.

На Съезде Вольного экономического общества России и Собрании Международного Союза экономистов, которое также состоялось 2 апреля, прошли выборы лидера. Президентом Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов единогласно избран Сергей Бодрунов.

Модератор научной части: Александр Владимирович Бузгалин, Руководитель Центра современных марксистских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель московского отделения Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор

В дискуссии приняли участие:

Сергей Дмитриевич Бодрунов, Директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, профессор

Виктор Викторович Ивантер, Действительный член Сената ВЭО России, Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон.наук, профессор, академик РАН

Сергей Юрьевич Глазьев, Вице-президент ВЭО России, Советник Президента Российской Федерации, д-р экон.наук, профессор, академику РАН

Гавриил Харитонович Попов, Председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, Почетный президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, д-р экон.наук, профессор, академику РАЕН

Роберт Искандерович Нигматулин, Член Президиума РАН, научный руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, д-р физ.-мат. наук, профессор, академику РАН

Олег Николаевич Смолин, Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ, д-р филос.наук, профессор, академик РАО.

Руслан Семенович Гринберг, Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, д-р экон.наук, профессор, чл.-корреспонденту РАН

Дмитрий Евгеньевич Сорокин, Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон.наук, профессор, чл.-корреспондент РАН

Георгий Борисович Клейнер, Член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя, руководитель научного направления Центрального экономико-математического института РАН, , д-р экон.наук, профессор, член-корреспондент РАН

Яков Моисеевич Миркин, Заведующий отделом международных рынков капитала Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, д-р экон.наук, профессор

Работу Съезда Вольного экономического общества России освещали:

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"Российская газета"

Газета "Вечерний Санкт-Петербург"

Интернет-газета "Площадь труда"

РИА "Национальный альянс"

Газета "Санкт-Петербургские ведомости"

Журнал "Промышленно-строительное обозрение"

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