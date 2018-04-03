Греческая делегация примет участие в ПМЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с советником Премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса. Греческая сторона выразила интерес к участию предпринимателей Греции в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24–26 мая 2018 года. По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов.

Кроме того, обсуждался вопрос организации круглых столов: "Россия-Греция: новая эпоха сотрудничества на основе взаимного доверия" с участием представителей крупного бизнеса и "Содействие развитию сотрудничества между компаниями Российской Федерации и Греческой Республики" для малого и среднего предпринимательства в рамках взаимодействия между Фондом "Росконгресс" и национальным выставочным агентством Греции "TIF HELEXPO". Соглашение о сотрудничестве между этими компаниями было подписано на ПМЭФ-2017. В рамках его реализации в сентябре 2017 года был проведен Первый деловой форум "ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития" в г. Салоники.

Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2018 станет площадкой для продолжения диалога о долгосрочном сотрудничестве между греческим и российским бизнес-сообществом: "Взаимодействие между организаторами крупнейших деловых площадок, таких как ПМЭФ и TIF, служит базой для выстраивания тесного экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Наши страны совместно развивают целый ряд отраслей экономики. Видим заинтересованность греческих бизнесменов в региональном сотрудничестве и в организации совместных предприятий с российскими предпринимателями".