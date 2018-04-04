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Аналитики Teletrade: жители Новосибирской области стали тратить больше, чем копить

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4 апреля, 10:20 UTC+3

В области сохраняется низкая инфляция и меньший, по сравнению с Россией и Сибирским федеральным округом, рост потребительских цен

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Новосибирск, 3 апреля. /ТАСС/. Смещение в сторону самых необходимых трат в ущерб накоплениям наблюдается в Новосибирской области с 2017 года. Это происходит из-за общего снижения уровня доходов жителей региона, рассказал на встрече с журналистами в Новосибирске ведущий аналитик ГК Teletrade Марк Гойхман.

«Текущие покупки товаров и услуг показали повышение доли - до 77,0% доходов (в 2016 г.она составляла 76,6%), в то время как удельный вес сбережений в доходах резко снизился – с 12,6% до 8,4%.», - сказал Марк Гойхман.

По словам Гойхмана, в целом доходы жителей области снизились в 2017 г. на 1,7%, тогда как по России они выросли на 1,4%, а по Сибирскому ФО уменьшились только на 0,2%. При этом, как отмечает Гойхман, в Новосибирской области сохраняется низкая инфляция и меньший, по сравнению с Россией и Сибирским федеральным округом, рост потребительских цен.

«Потребительские цены выросли в Новосибирской области лишь на 1,5% в 2017 г. против 2,5% в России и 2% в Сибирском ФО. Инфляция в регионе будет в 2018 году на прогнозируемой отметке в 2,5-2,8%, в то время как в России этот показатель может достигнуть 4%», - уточнил Гойхман.

Как сообщил ведущий аналитик ГК Teletrade, в 2018 году реальные доходы населения Новосибирской области могут показать рост примерно на 1%.

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