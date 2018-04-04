ГК Teletrade: лицензированный форекс-дилер защищен лучше банка

Новосибирск, 4 апреля. /ТАСС/. Банк России, государственная Дума и профессиональное российское сообщество участников рынка Форекс (рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам – прим. ТАСС) за последние несколько лет создали ту защиту инвесторов на фондовом рынке, которая позволяет оценивать защиту средств, внесённых клиентами форекс-дилеров на свои счета, более надежной, чем в банке. Об этом на встрече с журналистами в Новосибирске рассказал руководитель информационно-аналитического центра ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

«Риски в торгах на фондовой бирже по-прежнему высоки, но с точки зрения защиты денег, которые вы принесете, лицензированный форекс-дилер, пожалуй, защищен даже лучше банка», - сказал Сергей Лысаков.

По словам Лысакова, средства клиента форекс-дилера, фиксируются банком, но не входят в конкурсную массу, отдельно учитываются на номинальных счётах, к которым нет доступа у компании и у банка с точки зрения их изъятия. Как уточнил Лысаков, даже если один из форекс-дилеров обанкротится, средства компенсационного фонда, сформированного за счет участников Ассоциации форекс-дилеров (АФД, аналог Агентства по страхованию вкладов АСВ – прим. ТАСС) позволят возместить клиенту те средства, которые учтены на его торговых счётах.