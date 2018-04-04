11 апреля 2018 года пройдет день социальной рекламы на "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT"

11 апреля 2018 года в рамках деловой программы выставки "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT" в ЦДХ пройдет "День социальной рекламы", организованный АКМР (Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России).

Если вы хотите быть в курсе топовых новостей социальной рекламы, то вам сюда. Будут презентованы лучшие социальные проекты 2017 года по версии Sostav.ru. Что такое "синдром любви", и кто имеет полное право называть себя москвичом? Как можно помочь детям в трудной жизненной ситуации, просто взяв в руки книгу? Сколько еще наша планета будет терпеть разрушительное поведение человека? Эти и другие, не менее важные, темы затронут авторы проектов.

День социальной рекламы – это обмен опытом в решении острых общественных проблем, которых становится все больше. Важно не сочувствие – важно содействие. Мы приглашаем представителей крупных корпораций, организаторов мероприятий, рекламные агентства, поставщиков услуг, представителей подразделений по коммуникациям, маркетингу и рекламе, НКО и благотворительные организации узнать, что актуально сегодня в мире социальной рекламы.

Мероприятие пройдёт в формате мастер-классов и кратких лекций. Вход бесплатный по приглашению для специалистов.