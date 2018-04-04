Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

11 апреля 2018 года пройдет день социальной рекламы на "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT"

Новости партнеров
4 апреля, 11:14 UTC+3

День социальной рекламы – это обмен опытом в решении острых общественных проблем, которых становится все больше

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ООО "ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

11 апреля 2018 года в рамках деловой программы выставки "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT" в ЦДХ пройдет "День социальной рекламы", организованный АКМР (Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России).

Если вы хотите быть в курсе топовых новостей социальной рекламы, то вам сюда. Будут презентованы лучшие социальные проекты 2017 года по версии Sostav.ru. Что такое "синдром любви", и кто имеет полное право называть себя москвичом? Как можно помочь детям в трудной жизненной ситуации, просто взяв в руки книгу? Сколько еще наша планета будет терпеть разрушительное поведение человека? Эти и другие, не менее важные, темы затронут авторы проектов. 

День социальной рекламы – это обмен опытом в решении острых общественных проблем, которых становится все больше. Важно не сочувствие – важно содействие. Мы приглашаем представителей крупных корпораций, организаторов мероприятий, рекламные агентства, поставщиков услуг, представителей подразделений по коммуникациям, маркетингу и рекламе, НКО и благотворительные организации узнать, что актуально сегодня в мире социальной рекламы.

Мероприятие пройдёт в формате мастер-классов и кратких лекций. Вход бесплатный по приглашению для специалистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Призыв в Вооруженные силы РФ
Перекрытия дорог на Пасху
Большая кольцевая линия московского метро
Сравнение Samsung Galaxy S9+ и iPhone X
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
5
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
6
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
7
Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости