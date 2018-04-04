10 апреля в ЦДХ пройдет День Брендинга в рамках выставки "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT"

10 апреля в ЦДХ в деловой программе выставки "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT" АБКР организует традиционный 37-й День Брендинга и экспозицию "Бренд-дизайн", посвященную прогрессивным примерам территориального, корпоративного, FMCG– и retail-брендинга.

В рамках Дня Брендинга вас ждут 4 тематические сессии:

- "Государство: Особенности национального брендинга"

- "СТРАТЕГИЯ и ИНСТРУМЕНТЫ: Брендинг высокого полета"

- "Тренды: Шаги к успешному бренду"

- "Потребительский брендинг: Особенности и перспективы"

В зоне "Бренд-дизайн" можно будет ознакомиться с актуальными кейсами членов Ассоциации и концепцией туристического бренда России, которая стала победителем открытого онлайн голосования на сайте Всероссийского конкурса "Туристический бренд России".

Посетителей экспозиции ждет красочная 3D-проекция смыслов, образов и символов, вложенных в победившую концепцию "Россия — здесь целый мир". Проекционную подсветку предоставляет компания FILIN digital production, которая создаёт уникальные интерактивные решения для презентаций и выставочных стендов.

Вход бесплатный по приглашению для специалистов.