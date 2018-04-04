9 апреля в медиацентре "Российской газеты" состоится сессия Координационного клуба ВЭО РФ

Тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 9 апреля в 12:00 в медиацентре "Российской газеты". Тема дискуссии: "Реальные доходы населения: когда начнется рост". Почему при растущих зарплатах реальные доходы населения снижаются? Как снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан? – эксперты ВЭО России поделятся прогнозами на этот год.

Модератор: Сергей Бодрунов – Президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте

Основные спикеры:

Дмитрий Сорокин – Вице-президент ВЭО России, председатель Научного совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН

Сергей Глазьев – Советник Президента Российской Федерации, академик РАН

Яков Миркин – Заведующий отделом международных рынков капитала ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук"

Игорь Николаев – Директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон

Александр Сафонов – Проректор Академии труда и социальных отношений

Леонид Григорьев – Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Александр Мурычев – Исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

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