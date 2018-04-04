Российский меценат привезет Благодатный огонь в Великобританию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь, который сходит в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова, будет доставлен в Великобританию к пасхальному богослужению в субботу вечером 7 апреля. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат и православный меценат Тимофей Мусатов.

"Мы рассчитываем доставить Благодатный огонь из Иерусалима в Лондон вечером 7 апреля – к началу пасхальной службы в Успенском соборе, который является центром Сурожской епархии Русской православной церкви", - отметил Мусатов.

"Надеюсь, что принесение этой пасхальной радости на Британские острова станет хорошей традицией, несмотря на всю политическую напряженность. Сейчас мы везем Благодатный огонь уже во второй раз. И это не просто задача, а наш христианский долг - делиться благодатью православной веры с наши братьями и сестрами во Христе по всему миру", - добавил он.

Благодатный огонь также будет передан священникам кафедрального собора Успения Богородицы и Святых Царственных мучеников в местечке Чизвик, который принадлежит Русской православной церкви за границей. По словам Мусатова, разные православные общины также смогут взять частицы огня для своих храмов. "Мы уверены, что за Благодатным огнем поедут люди из других православных общин. Таким образом святыню получат очень многие христианские храмы Британии. Это редчайшее событие и верующие понимают его значение", - сказал он.

Духовные связи

Представители православных общин Великобритании считают, что принесение Благодатного огня должно послужить налаживанию духовных связей между странами. Как сказал ТАСС глава Сурожской епархии Русской православной церкви, которая располагается в Великобритании, епископ Матфей (Андреев), эта акция "символизирует наше христианское единство и радость Святой Пасхи, которая превосходит человеческое разделение".

"Сурожская епархия объединяет верующих различных национальностей – русских, англичан, всех православных, независимо от их происхождения и гражданства", - рассказал епископ. "Люди сейчас чувствуют напряжённость, которая присутствует в политическом поле и активно обсуждается в СМИ, но православная вера и русская культура выше временных и пространственных границ текущего кризиса", - отметил он. Вместе с тем священнослужитель уверен, что "среди людей, знакомых с духовным наследием Русской православной церкви, русской литературой и самобытной культурой, не должно быть недоверия к россиянам". "Мы будем продолжать делать все, от нас зависящее, для сохранения и поддержания взаимопонимания, доверия и укрепления отношений между нашими народами", - сказал он.

Традиция принесения Благодатного огня

Благодатный огонь ежегодно нисходит в Иерусалиме в Кувуклию - часовню над Гробом Господним, накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится еще к IV веку.

Акция по принесению Благодатного огня в Великобританию проходит в сотрудничестве с российским Фондом Андрея Первозванного.

Телеканал "Russia Today" будет вести в социальных сетях трансляцию события.