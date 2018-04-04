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Эксперты: для положительных изменений в экологии необходимо формировать сознание

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4 апреля, 15:46 UTC+3

Для этого необходимо организовывать совместные акции и участвовать в диалоге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Формирование экологического сознания у населения будет способствовать положительным переменам в экологии регионов. Такое мнение высказала соорганизатор III Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов" (16+), председатель совета директоров ЗАО "Зеленая долина" Юлия Корнеева.

"Если мы хотим положительных перемен в обществе, то мы должны заниматься формированием экологического сознания, использовать все возможности для закладывания в головы экологических знаний. <…> Только открытое общение может обеспечить результат. <…> Нужно пытаться все возможные площадки, чтобы формировать диалог", - сказала она на круглом столе, посвященном формированию экологического сознания в информационных источниках и СМИ.

По ее словам, для формирования диалога и экосознания можно организовывать акции с участием профессионального сообщества, общественных организации и органов власти.

Начальник Управления общественных связей ООО "УГМК-Холдинг" Алексей Свалов отметил, что на часто диалог не получается, потому что одна из сторон не хочет слышать и принимать аргументы. "К сожалению, люди верят больше, условно, соседям, а не СМИ. <…> Можно потратить очень много сил и средств, чтобы ходить и убеждать, но после развала СССР укоренилась позиция, что никто не верит в то, что ты хочешь сделать лучше, что предприятия вкладывают много денег в развитие экологии", - отметил он.

Свалов подчеркнул, что при разговоре с протестующими против того или иного производства приходится пробиваться через "стену непонимания". "В каждом протесте есть ядро, которое знает, чего оно хочет: либо отменить что-то, либо сделать так, чтобы это что-то стало существенно дороже. <…> Мы сталкивались, когда стоят на улице люди, мы им предлагаем сесть за стол переговоров, а они отказываются, потому что им важно кричать", - подчеркнул он.

Третий Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина". Ожидается, что конгресс посетят не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".

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