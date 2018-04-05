На ПМЭФ 2018 впервые обсудят цифровую повестку ЕАЭС

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 пройдет панельная сессия и круглый стол, посвященные цифровой повестке, как фактору повышения конкурентоспособности Евразийского экономического союза. Главной задачей мероприятия является поддержка инициатив, направленных на цифровизацию экономик и углубление интеграционных процессов между странами-участниками Евразийского экономического союза.

Участники мероприятий, среди которых ожидаются представители государств и международных организаций, входящих в партнерскую сеть ЕАЭС, обсудят реализацию цифровых инициатив и проектов Союза, их соответствие глобальным трендам и возможности международного сотрудничества.

"Мероприятие позволит впервые на пространстве Союза запустить комплексное обсуждение международного аспекта реализации цифровой повестки, а также привлечь внимание широкой общественности и международных партнеров Союза к возможностям сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики", — отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Странам-участникам ЕАЭС важно оперативно реагировать на вызовы времени, одним из которых, безусловно, является цифровая трансформация в экономике, производстве, управлении, происходящая под воздействием широкого распространения цифровых технологий. Содержательная дискуссия в рамках Петербургского экономического форума станет важным шагом для успешной реализации цифровой повестки ЕАЭС. Интеграционные цифровые инициативы и проекты повышают прозрачность бизнес-процессов, способствуют снятию искусственных барьеров между странами и формируют новое пространство доверия, что, в свою очередь, является мощным стимулом для глобального экономического роста", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Реализация цифровой повестки была заявлена приоритетом для развития остальных направлений деятельности Союза в 2018 году, который проходит под председательством Российской Федерации в ЕАЭС.

Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года были утверждены главами государств-членов ЕАЭС 11 октября 2017 года. Приоритетами были названы цифровая прослеживаемость продукции, товаров, услуг и цифровых активов; цифровая промышленная кооперация; цифровые транспортные коридоры; соглашение об обороте данных; цифровая торговля и система регулятивных "песочниц".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году Форум пройдет 24–26 мая.

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