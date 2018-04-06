Сборная ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выиграла ЧМ по хоккею среди авиадиспетчеров

Хоккейная сборная команда Федерального государственного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") выиграла сегодня 45-ый Международный турнир по хоккею среди авиадиспетчеров, имеющий неофициальный статус чемпионата мира и проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге (Россия). Вторая сборная национального аэронавигационного провайдера РФ заняла второе место. Третье место завоевала команда YYZ Hogs, представляющая Канаду.

Идея организации подобного турнира зародилась в начале семидесятых годов прошлого века за океаном. Первый чемпионат состоялся в 1972 году в городе Бостон (США). В отличие от Чемпионата мира по хоккею и Олимпийского хоккейного турнира, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), при розыгрыше любительского чемпионата среди авиадиспетчеров применяется 10-очковая система. Иными словами, за одну игру команда может набрать не 3, а целых 10 очков. 1 очко дается команде, забросившей первую шайбу. За каждый выигранный период дается по 2 очка (в случае ничьи – по 1 очку каждой команде). За последнюю шайбу матча дается еще 1 очко, 2 очка за выигранную встречу (в случае ничьи – по 1 очку каждой команде). При итоговом счете 0-0 каждая команда получает по 5 очков. На турнире отсутствует стадия плей-офф, борьба идет за победу в отдельных дивизионах, а чемпион определяется по общей сумме набранных очков. Игры проводятся по правилам чемпионатов мира среди ветеранов – без силовых приемов и щелчков. Это сделано во избежание травм, которые на долгое время могут отлучить "воздушного лоцмана" от своей основной профессии. В заявку могут попасть только хоккеисты, имеющие действующее свидетельство авиационного диспетчера, которых в составах всех команд абсолютное большинство, а также действующие пилоты гражданской авиации.

"В 2018 году почетное право принимать Международный турнир по хоккею среди авиадиспетчеров выпало одному из самых красивых городов мира – Санкт-Петербургу. В связи с этим хочу выразить особую благодарность членам Международного организационного комитета за принятое решение и оказанное доверие. В нашей стране особенно любят и уважают хоккей, считая его спортом сильных и мужественных мужчин, демонстрирующих на ледовой арене свои талант, целеустремленность и настойчивость. Я очень рад, что турнир по одному из самых зрелищных видов спорта стал настоящим праздником, наполненным здоровым соперничеством и захватывающей игрой команд", – подчеркнул в своем обращении к участникам и гостям чемпионата Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко.

В этом году в турнире приняло участие 17 команд из России, Словении, Чехии, США и Канады. Ледовые дружины были разделены на 4 дивизиона, каждой из них предстояло провести 4 встречи. Россию представляли сразу три команды – SnowMen, SnowBalls и Russian Bears. Символическое вбрасывание шайбы в первом матче на льду Санкт-Петербургского дворца спорта "Юбилейный" произвел заслуженный российских хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Гусаров. По итогам игр команда SnowMen набрала максимальное количество очков – 40 и заслужено выиграла золото мирового первенства. Команда SnowBalls с 37-ю очками завоевала серебро. В России чемпионат мира проводится во второй раз, в 2000 году его принимала Москва. Тогда сборная ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" завоевала свой первый чемпионский титул. Нынешняя победа стала для россиян восьмой по счету. В субботу состоится торжественное закрытие турнира. Очередной спортивный успех российских авиадиспетчеров подтверждает тот факт, что в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" уделяется большое внимание любительскому спорту, поскольку хорошая физическая форма для авиадиспетчера является залогом профессионализма при управлении воздушным движением.