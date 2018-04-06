26-28 апреля в Москве, пройдет "Российский Форум Продаж 2018"

Пятый год подряд мероприятие является главной образовательной и коммуникационной площадкой сферы продаж. На форуме вы узнаете, как должна выглядеть эффективная и сбалансированная система продаж, которая увеличит в разы вашу прибыль, самые эффективные методики проведения переговоров и презентаций, скрипты и речевые модули, принципы работы с ключевыми клиентами, принципы построения, развития и автоматизации системы продаж.

Более 40 спикеров поделятся с вами самыми передовыми технологиями и идеями. Среди экспертов: успешные предприниматели, лучшие коммерческие директора, гуру продаж, селебрити:

Сергей Азимов - входит в рейтинг лучших бизнес-тренеров России 2016 по результатам исследования компании «SEReputation»

Алексей Манихин – основатель Prime Time Forums

Евгений Колотилов – бизнес-тренер по продажам, автор 9 книг

Андрей Парабеллум – бизнес-тренер, совладелец более десятка интернет и инфобизнес-проектов

Евгений Жигилий – бизнес-консультант и бизнес-тренер, ген. директор ООО "ВЕЛЛЕР.РУ"

Николай Рысев – бизнес-тренер, автор книг по продажам и управлению, генеральный директор Recont

Гил Питерсил – ведущий нетворкинг Эксперт в России и СНГ, профессор и бизнес коуч бизнес-школы "Сколково";

Вадим Дозорцев – предприниматель, основатель Berner&Stafford

и многие другие.

Посмотреть всех спикеров

НОВЫЙ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ – параллельное выступление спикеров в двух залах. В Конгресс Зале состоятся панельные дискуссии, бизнес батлы, шоу лекции. В Зале Мастер-классов спикеры

проведут тренинги и воркшопы. По окончании выступления участники зададут интересующие вопросы спикеру. Кульминацией первого дня Форума станет Networking Night!

Зарегистрироваться на мероприятие: https://goo.gl/xhdF3Z

"Российский Форум Продаж 2018" будет транслироваться в интернет, так что ознакомиться с ним можно даже, не имея возможности приехать лично.

Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://goo.gl/xhdF3Z

При регистрации приятный подарок - подборка лучших видеозаписей выступлений спикеров 2017

По вопросам сотрудничества или аккредитации СМИ:

Гутникова Екатерина

Руководитель PR-отдела

g.e@ptf.su