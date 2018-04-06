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25-27 апреля в Москве пройдет XIV Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки"

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6 апреля, 16:10 UTC+3

В 2018 году Всероссийский Форум-выставка пройдет в четырнадцатый раз. Цифровизация закупок – тема, которая определяет главный вектор дискуссий деловой программы Форума.

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© Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки"

Возможно ли  использование в системе закупок модных информационных технологии, таких как "блокчейн" и "смарт-контракты"? Каковы основные тенденции цифровизации контрактной системы? Что надо сделать, чтобы ЕИС стала полноценной цифровой платформой закупок? Насколько эффективно применение цифровых закупочных технологий в органах власти и государственных компаниях и корпорациях?..

На эти и другие вопросы ответят участники пленарного заседания "20 лет закупкам в России: фундамент для искусственного интеллекта создан" – ключевого мероприятия  XIV Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки".

В 2018 году Форум-выставка пройдет в четырнадцатый раз. В основу концепции мероприятия организаторами заложен процесс перевода закупочных процессов в электронное пространство.

Цифровизация закупок – тема, которая определяет главный вектор дискуссий деловой программы Форума.

"Мгновенный эффект: корпоративные закупки в цифровом формате" -  в рамках этой дискуссии участникам предстоит  узнать: есть ли эффект от использования электронных процедур закупки в рамках 223-ФЗ? Возможна ли автоматизация внутреннего контроля закупок?  Какова позиция ФАС России по спорным положениям 223-ФЗ? В чем особенности рынка корпоративных закупок и прогнозы на горизонте ближайших трех лет?

"Оцифровка контрактной системы: опыт и перспективы", "Электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования – важный элемент социальной политики государства", "Малое предпринимательство в эпоху цифровых закупок", "Инновационные технологии на службе закупок: пилотные проекты и лучшие идеи" –  это лишь небольшая часть тем, которые внесены в рабочую повестку Форума-выставки.

Наряду с основной проблематикой на Форуме будут обсуждены такие вопросы, как решение проблемы закупок продуктов питания в социальных учреждениях, обеспечение честной закупки специальной техники, специфика закупки реставрационных работ и другие.

Уже стало доброй традицией включение в программу Форума медицинского кластера, посвященного закупкам в здравоохранении, в рамках которого запланированы к проведению специальные мероприятия: дискуссия "Электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования – важный элемент социальной политики государства", а также круглый стол "Актуальные вопросы закупок в сфере медицины: диалог власти и лечебных учреждений".

На специальной  сессии участники  Форума узнают о громких разоблачениях ФАС и ОНФ в сфере закупок.

Одна из самых интересных дискуссий Форума – "Вопрос-ответ: откровения регуляторов", в которой примут участие представители Минфина России, Федерального казначейства, ФАС России.

Также участников ждут ежедневные мероприятия – Ярмарка вакансий "Госзаказ – кузница кадров", Ярмарка-презентация  молодежных проектов "От стартапа до государственного проекта", Профессиональный лекторий Академии контрактных отношений, интерактивное тестирование на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке будет работать приемная проекта ОНФ "ЗА честные закупки".

Итак, закупки бросают якорь в море цифровых технологий. В Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" ожидается участие более 6 тысяч человек из 60 регионов Российской Федерации. 

Подробная информация на сайте: www.forum-goszakaz.ru

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