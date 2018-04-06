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Открыта регистрация на Международный Летний кампус Президентской академии – 2018

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6 апреля, 17:07 UTC+3

Организаторы приглашают студентов 2–3 курсов программ бакалавриата и специалитета, свободно владеющих английским языком, принять участие в отборе на Кампус

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© Пресс-служба РАНХиГС

С 15 по 26 июля на территории г. Иннополиса Республики Татарстан состоится VII образовательный форум "Международный Летний кампус Президентской академии". Тема Кампуса 2018 г. – Entrepreneurship in Culture and Entertainment (Предпринимательство в культуре и сфере развлечений).

Ежегодно участниками Кампуса становятся студенты из разных стран и городов. Принимая участие в Летнем кампусе, студенты получают возможность развить практические навыки проектной деятельности и отработать использование стратегического подхода к процессу принятия решений, а работа в многонациональных командах многократно усиливает эффект от обучения.

Международный Летний кампус Президентской академии – это территория огромных возможностей для нового поколения интеллектуальной элиты, в котором участвуют самые лучшие студенты. Мероприятие традиционно проходит в Горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Свияжские холмы" по инициативе Президентской академии и правительства Республики Татарстан. Уже несколько лет подряд церемонии открытия и закрытия Кампуса проводятся на площадке высокотехнологичного города Иннополиса.

За 12 дней работы Летнего кампуса перед участниками выступит множество известных экспертов, представителей бизнеса, культуры, искусства, политического истеблишмента. Студенты, в свою очередь, будут разрабатывать и презентовать собственные проекты, в чем им помогут профессиональные тьюторы.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Летнего кампуса РАНХиГС. Подробнее о критериях отбора участников.

О проекте

Международный Летний кампус Президентской Академии – уникальный ежегодный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.

Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и правительства Республики Татарстан. Миссией Кампуса стало создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты.

Программа Кампуса включает не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу. Для студентов проводятся экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона – Казани, а также игры, творческие конкурсы и многое другое.

 

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