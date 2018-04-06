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Российский экспортный центр впервые поддержит Российско-Китайское ЭКСПО

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6 апреля, 17:54 UTC+3

Российско-Китайское ЭКСПО – торгово-экономическая площадка для презентации потенциала промышленных компаний двух стран

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© Пресс-центр ГК "Формика"

С 9 по 12 июля 2018 года в г. Екатеринбурге пройдет Пятое Российско-Китайское ЭКСПО, крупнейшая торгово-экономическая выставка национального уровня. Организаторами выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, Минпромторг России и Министерство коммерции КНР.

Российско-Китайское ЭКСПО – торгово-экономическая площадка для презентации потенциала промышленных компаний двух стран. Выставка проводится ежегодно с очередностью города проведения Екатеринбург/Харбин. Впервые в России выставка прошла в 2016 году. На ней было представлено порядка 250 российских и китайских предприятий из таких отраслей, как машиностроение, автоматизация, медицинское производство, транспортная инфраструктура и другие. В рамках программы мероприятий состоялось 18 отраслевых форумов.

Впервые Российско-Китайское ЭКСПО пройдет при поддержке Российского Экспортного Центра (РЭЦ). Выставка включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.

Подробную информацию об условиях и требованиях к подаче заявки на участие в мероприятии можно получить на сайте РЭЦ.

К участию приглашаются российские компании.

Подробнее об условиях участия для российских компаний - по телефону 8-800-700-82-31 или info@russiachinaexpo.ru

Контакты для направления заявок в адрес РЭЦ: 

Сницерева Александра 
Эл. почта: snitsereva@exportcenter.ru , bm@exportcenter.ru 
Тел.: +7 (495) 937-4747 (доб. 2194) 

Срок подачи заявок – до 13 апреля 2018 года.

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