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Компания NORD впервые примет участие в ИННОПРОМ-2018

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9 апреля, 10:56 UTC+3

Компания Getriebebau NORD во всём мире считается лидером в отрасли приводной техники – в производстве механического и электронного оборудования

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В Главной международной промышленной выставке в России ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 июля, впервые примет участие компания "НОРД Приводы", российское дочернее предприятие компании Getriebebau NORD (www.nord.com). Компания Getriebebau NORD во всём мире считается лидером в отрасли приводной техники – в производстве механического и электронного оборудования.

Интеллектуальная приводная техника NORD работает круглые сутки в различных точках земного шара – на самом высоком в мире кране «Голиаф» в Дании, на раздвижной крыше стадиона "Колониал" в Австралии, на пивоваренном заводе Corona в мексиканской пустыне, в крупнейшим в мире авиаремонтном ангаре в аэропорту Гамбурга, на лесопильном заводе в Канаде, в Национальном театре в Пекине.

На ИННОПРОМ-2018 "НОРД Приводы" займет стенд площадью 40 кв. метров в 1-м Павильоне в выставочной зоне "Индустриальная автоматизация". Компания сможет продемонстрировать продукцию, производимую как в России, так и в Германии, а также познакомит профессиональных посетителей с возможностями сервисных мастерских NORD в России и услугами по эксплуатации приводной техники на предприятиях.

Компания NORD была основана в Германии в 1965 году. Инженеры Getriebebau NORD разработали в 80-е годы прошлого века важнейшую инновацию в редукторостроении: моноблочную конструкцию, в которой все детали объединены в одном цельном корпусе. Этот новый конструктивный принцип обеспечил надёжность эксплуатации и пониженный уровень шума, более высокий крутящий момент на валу, высокие допустимые осевые и радиальные нагрузки наряду с упрощением техобслуживания и более долгим сроком службы. Поэтому данный принцип прочно завоевал своё место на рынке и является на сегодняшний день стандартом для многих других производителей.

Помимо головного офиса в городе Баргтехайде близ Гамбурга (Германия) заводы и сервисные центры NORD расположены более чем в 60 странах. В России дочернее предприятие NORD – ООО "НОРД Приводы" - работает с 2003 года.

Компания поставляет на российский рынок и в страны СНГ мотор-редукторы, редукторы, индустриальные редукторы, электродвигатели, стартеры двигателей, сервоприводы, электронную приводную технику, запасные части, а также обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание. Предлагаемое приводное оборудование отличается большим разнообразием конструктивных исполнений. Возможно укомплектование всех моделей мотор-редукторов встроенными электромагнитными тормозами с устройствами ручного растормаживания, термодатчиками, устройствами для дополнительного охлаждения или влагозащиты электродвигателей и т.д.

Головной офис компании в России находится в Санкт-Петербурге. Региональные бюро NORD расположены в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре.

С 2014 года в Санкт-Петербурге начал работу завод по сборке мотор-редукторов различных типов:

•           цилиндрических соосных ,

•           с параллельными валами ,

•           цилиндро-конических ,

•           червячных .

Сборка редукторов в России из компонентов, полученных из Германии, укомплектование их немецкими электродвигателями NORD позволяет значительно сократить сроки поставки серийного оборудования.

 

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