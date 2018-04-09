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Тюменские индустриальные парки наградили премией "Твердый знак"

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9 апреля, 11:21 UTC+3

Наградные статуэтки, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, получили победители шести направлений

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ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Тюменские индустриальные парки "Боровский" и "Боганинский" получили премию издательского дома "Коммерсантъ-Урал" за продвижение в информационном поле в 2017 году в номинации "Бизнес-события", сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Наградные статуэтки, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, получили победители шести направлений. В номинации "Бизнес-события" первое место получили индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский", - сообщили в пресс-службе.

Также "Твердые знаки" получил Тюменский технопарк в номинации "Инновационные технологии", в номинации "Технологии для бизнеса" - завод "Стеклотех", в номинации "Крупные открытия" - комплекс по производству и переработке индейки "Инди" в Юргинском районе ("Абсолют-Агро"), в направлении "Большие звезды" победил "ЗапСибНефтехим", в номинации "Наука и культура" - Тюменский индустриальный университет.

Издательский дом "Коммерсантъ-Урал" проводит исследование "Твердые знаки" с 2013 года, в Тюменской области с 2016 года. Рейтинг основан на количестве упоминаний известных компаний и жителей региона в региональных, в федеральных и мировых русскоязычных СМИ за год. В этом году также стали анализироваться поисковые выдачи в "Яндекс-новостях".

 

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