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Преодоление социального неравенства обсудят на форуме "Сообщество" в Уфе

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9 апреля, 14:16 UTC+3

Это второй из серии региональных форумов ОП РФ, посвященных проблемам федерального масштаба

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Москва, 9 апреля 2018 г. Обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп — основная тема дискуссии на форуме "Сообщество", который пройдет 24−25 апреля в Приволжском федеральном округе (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2).

Главная тема форума определена с учетом задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин назвал ключевым фактором развития страны "благополучие людей, достаток в российских семьях". "Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места", — сказал в своем послании Президент РФ

Как подчеркивает заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин, социальное неравенство является одним из важнейших ограничителей для роста экономики в современном мире. Цель, поставленная Владимиров Путиным на ближайшие шесть лет, — как минимум вдвое снизить уровень бедности.

Обеспечение высокого качества жизни для всех социальных категорий требует нового подхода. В частности, обращение к концепции активного долголетия, о которой также говорилось в послании, предполагает принципиальное изменение отношения к старости как социальному явлению, — считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок. "Доля людей, достигших пенсионного возраста, в структуре населения страны увеличивается, продолжительность жизни постепенно растет. В связи с этим существует ряд задач, которые требуют отдельного внимания: создание условий для посильной трудовой занятости, расширение доступа к образовательным программам и социальной инфраструктуре".

В рамках форума специальные рабочие группы будут в формате деловой игры отслеживать самые важные моменты обсуждения на тематических дискуссионных сессиях. Результатами своих наблюдений рабочие группы поделятся в конце второго дня форума.

Форум "Сообщество" — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Официальный сайт форума "Сообщество": http://форумсообщество.рф.

Регистрация участников и аккредитация СМИ доступна по ссылке: http://форумсообщество.рф/уфа.

Форум "Сообщество" в социальных сетях:

  • https://www.facebook.com/forumoprf
  • https://vk.com/forum.oprf
  • https://twitter.com/op_rf  

Официальное мобильное приложение форума "Сообщество" доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5.

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