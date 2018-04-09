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На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС

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9 апреля, 16:53 UTC+3

В ходе мероприятия эксперты обменяются положительным опытом и обсудят новые возможности для реализации совместных проектов как в странах БРИКС, так и на Африканском континенте

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Москва, 9 апреля 2018 г. В рамках деловой программы первого дня Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия "Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС". Представители деловых кругов стран БРИКС обсудят приоритетные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении. Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.

В ходе мероприятия эксперты обменяются положительным опытом и обсудят новые возможности для реализации совместных проектов как в странах БРИКС, так и на Африканском континенте.

Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Важнейшей приоритетной задачей БРИКС является продолжение укрепления координации усилий, направленных на решение международных проблем в духе единства, взаимопонимания и доверия. Перспективы сотрудничества и совместной работы государств, входящих в эту авторитетную организацию, обсудят на ПМЭФ-2018. Уверен, это даст импульс к развитию плодотворного диалога по ключевым мировым вопросам", — подчеркнул советник Президента РФ Антон Кобяков.

Обсуждение продолжится на деловом форуме БРИКС, который состоится 25 июля в Йоханнесбурге и будет посвящен сотрудничеству с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста.

Напомним, что в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Челябинске, в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году".

Для справки

БРИКС — межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 г.) Южно-Африканской Республики. Инициатором создания объединения выступила российская сторона в 2006 году.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org  

 

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