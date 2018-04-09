В рамках IPQuorum 2018 пройдет киномарафон

Россия, Москва. 9 апреля 2018 г. В рамках культурной программы IPQuorum 2018 в двух залах светлогорского кинотеатра "Киноленд-Марио" 11 и 12 апреля пройдет киномарафон. В малом зале состоится показ научно-популярных фильмов телеканала "Россия К". В большом зале зрители смогут увидеть документальные фильмы, премьеру полнометражного художественного фильма "Вера" и фильм "Один на один", снятый в формате real movie. Фильмы, представленные к специальному показу на IPQuorum 2018, созданы продюсерской компанией "Медиа-Трест" при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального фонда поддержки правообладателей.

Исторические документальные фильмы, представленные на киномарафоне, охватывают большой временной промежуток жизни нашей страны: от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной.

Зрители откроют для себя много ярких, но пока еще малоизвестных страниц истории России. Например, про пророческое письмо, которое министр Петр Николаевич Дурново написал Николаю II накануне собственной смерти (фильм "Роковое письмо"). Про подвиг генерала Бржозовского – командира русской крепости Осовец (фильм "Атака мертвецов"). Про то, как военному атташе Российской империи во Франции графу Алексею Игнатьеву – герою фильма "Красный граф" – удалось сохранить деньги советского правительства.

Тайны отечественной истории всегда были предметом пристального интереса документалистов. Фильм "Александр I. Тень Федора Кузьмича" – это историческое расследование одной из легенд династии Романовых, согласно которой император Александр Павлович не умер от тифа в Таганроге, а сбежал в Томск под видом старца-отшельника. Создателям фильма "Неизвестный Лермонтов" удалось приподнять завесу тайны 200-летней давности: был ли великий поэт сотрудником Тайной канцелярии.

Фильмы из цикла "О тайнах отечественной дипломатии" "Миссия в ставке Наполеона" и "Трудная миссия в Лондоне" рассказывают о роли личности в истории. Герой первого – военный агент Александр Чернышев, сумевший заполучить секретные данные о французской армии, благодаря чему и была одержана победа над Наполеоном. Герой второго фильма – профессиональный дипломат Николай Харламов, успех его лондонской миссии привел к открытию второго фронта.

Еще один фильм для любителей историй про дипломатические интриги – "Посол империи". В центре повествования – трагическая судьба Николая Гартвига, служившего послом Российской империи в Белграде и пытавшегося предотвратить Первую мировую войну ценой собственной жизни.

В программе киномарафона будет несколько фильмов о Второй мировой войне. Это неизвестные главы Великой Отечественной. "Камчатка. За тысячи километров от линии фронта" – рассказ про жителей полуострова во время войны, про их ежедневный труд, который стал подвигом. Фильм "Александр Маринеско. Обратная сторона медали" посвящен судьбе лучшего советского подводного аса. Кем он был – "морским волком" или "морским дьяволом"? А вот еще одна удивительная история времен Второй мировой – "Таинственная республика. Версия 2.0": в первый же день войны Великий Хурал Тувы принял решение передать в помощь Советскому Союзу весь золотой запас страны. Это был большой подвиг маленькой республики.

Два фильма киномарафона посвящены двум российским городам. "Душа России" – про историю Костромы, "Третья столица" – про город Омск и его статус столицы России в годы Гражданской войны.

Кавказ – одно из знаковых мест для наших легендарных поэтов и писателей, регион – где перемешаны народы, языки, религии, обычаи, где легенды и мифы иногда невозможно отделить от реальности. Кавказская тема в программе киномарафона представлена несколькими фильмами. "Старикам тут место" – про долгожителей Кавказа, "Записки о горных нравах" – Кавказ глазами Лермонтова, Пушкина, Толстого. Авторы фильма "Мифы о Кавказе" собрали не только исторические, но и современные мифы и легенды региона. Как живется в одном городе представителям 69 разных национальностей, расскажет документальный фильм "Моздок. Летопись темного леса. Версия 2.0". В фильме "Ислам. Правда о терпимости" – история жителей двух осетинских сел: мусульманского и христианского.

Фильм "Один на один" снят в новом для документалистики формате real movie. Этот экспериментальный жанр можно определить как игровое телевизионное кино с вплетением архивных съемок и интервью. Творческая группа затронула одну из самых острых и болезненных тем современности – терроризм. В основе фильма – реальные события и реальная история одной операции ФСБ по противодействию терроризму и экстремизму.

Главным событием киномарафона станет предпремьерный показ национального художественного фильма "Вера" режиссера Андрея Грачева. Это история нескольких поколений одной российской семьи. История, в которой отразились трагические события духовных поисков и гонений героев, избравших для себя особый путь. История о репрессиях, о законе и беззаконии, о подлости и смелости. История о любви и выборе. Главные роли в фильме сыграли известные российский актеры Константин Соловьев, Сергей Чонишвили, Ирина Розанова и Александра Лупашко.

В фильме "Вера" зрители также услышат уникальные песнопения староверов Забайкалья, признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия всего человечества.

По словам режиссера Андрея Грачева, "самое страшное для творческой команды любого фильма – это положить готовый фильм в стол. Важно не только создать картину, но и донести ее до зрителя. Поэтому кинопоказы на Форуме важны не только для тех, кто придет посмотреть кино, но и для тех, кто это кино делает".

Показы фильмов в рамках культурной программы IPQuorum 2018, организаторами которого выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), будут идти в течение всех дней работы Форума с 10 утра до позднего вечера.

Вход для всех желающих бесплатный. Регистрация на сайте Форума http://ipquorum.ru.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

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Для справки Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 "Интеллектуальная собственность – новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии" проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Организаторами Форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах – членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС. Соорганизаторы Форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Калининградской области, Некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково"), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и Автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика". Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов. Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики. IPQuorum – первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов. Генеральный информационный партнер Форума: ИА "ТАСС". Информационные партнеры: телеканал "Россия 24", "Российская газета", медиахолдинг "Эксперт", ИА "Интерфакс – Северо-Запад", холдинг "Стратегия", бизнес-журнал Presstons (Калининград), ГТРК "Калининград". www.ipquorum.ru Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век". Главная задача Ассоциации – реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности. Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности. Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики. Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, "Литрес", Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией "Союзмультфильм" и Национальной электронной библиотекой. Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.). www.ipchain.ru Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами "Евразийская конфедерация обществ правообладателей" (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран – членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории. Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации. Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация). http://eacop.org