Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России выбрали лучшего сомелье года

Новости партнеров
9 апреля, 17:25 UTC+3

Лучшим сомелье России 2018 стал вице-президент Московской ассоциации сомелье Роман Сосновский

Поделиться
Материал из 1 страницы

30−31 марта в отеле "Корстон" (Москва) прошел XVIII Российский конкурс сомелье, организованный Российской ассоциацией сомелье (РАС) при участии компании Simple. В конкурсе приняли участие более 100 экспертов со всей страны. Лучшим сомелье России 2018 стал вице-президент Московской ассоциации сомелье Роман Сосновский.

"До начала 90-х годов в России не было таких специалистов, как сомелье. А официально эта профессия появилась только летом 2015 года. Долгое время в нашей стране отсутствовали стандарты работы, система подготовки профессиональных сомелье. Совместно мы проводим кропотливую работу, чтобы развивать винную культуру, формировать профессиональное сообщество и поднимать уровень российских сомелье до международного. Именно поэтому конкурс — важное событие для Российской ассоциации сомелье и компании Simple," - отмечает Анатолий Корнеев, исполнительный директор РАС и вице-президент группы компаний Simple.

Задачей ежегодного Российского конкурса сомелье является развитие винной культуры в России и повышение стандартов работы российских специалистов. Отборочный тур конкурса включал два этапа: практику и теорию. В первой части за 15 минут участникам предстояло определить тип трёх напитков, исходное сырьё, их возраст и происхождение, а также сделать полный органолептический анализ вина. Также помимо довольно традиционных для винных конкурсов приветствия, подачи и органолептического анализа на русском и иностранном языках, конкурсантам предстояло показать свои знания в области гастрономии, а также кофе. В ходе полуфинала сильнейшими стали Надежда Косенко и Руслан Деветьяров из Санкт-Петербурга, а также Роман Сосновский из Москвы, который в финале одержал победу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Динамика курсов евро и доллара США к российскому рублю
Призыв в Вооруженные силы РФ
Перекрытия дорог на Пасху
Большая кольцевая линия московского метро
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Удары США и союзников по объектам правительственных сил в Сирии. Досье
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости