На 2 дня Магадан стал столицей культур коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

IX Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации начал работу 7 апреля в Магадане. География Смотра расширяется: Минкультуры России впервые проводит этот Смотр на Дальнем Востоке.

Хранители традиционного этноса из республик Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Кемеровской и Магаданской областей – всего более 35 гостей, представляющих девять этноцентров, прибыли на два дня в Магадан. Малые народы собрались, чтобы показать самобытность своих культур и обсудить актуальные вопросы и тонкости работы.

Смотр открыли творческой лабораторией, прошли мастер-классы по песенному и танцевальному творчеству, затем участники переместились на праздник, приуроченный к приходу весны, – этнофестиваль "Дялбу". Там делегации показали свои выступления под открытым небом.

Вечером состоялось торжественное открытие Смотра. Делегации участников приветствовали губернатор Магаданской области Владимир Печеный и Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России.

Этнокультурные центры представили для гостей праздника выставки декоративно-прикладного творчества и аутентичные мастер-классы: желающие прикоснулись к таинству вышивки подшейным волосом оленя и бисероплетения, узнали секреты выделки и кройки из шкуры оленя, ощутили в своих руках всю трудоемкость и кропотливость создания скульптур малых форм из кости.

В рамках второго дня IX Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока гости региона приняли участие в научно-практической конференции, посетили занятие будущих косторезов и выступили на большом празднике – этнофестивале "Сияние Севера".

"Современный этнокультурный центр: стратегия, достижения и поиск новых ориентиров" – под таким названием прошла научно-практическая конференция.

"Сохранение традиционной культуры является одной из важнейших задач любого народа, любого государства. Это основа формирования национального самосознания. Сегодня нам с вами вместе важно сохранить идентичность народной культуры и бережно и очень деликатно интегрировать ее в единое культурное пространство", – этими словами Ольга Ярилова задала вектор обсуждения.

Продолжением дня стало презентационное занятие по косторезному искусству: состоялся плодотворный обмен опытом с представителями делегаций, были подняты и вопросов профориентационной деятельности.

Удивительные и самобытные культурные традиции этносов России зрители увидели в этнофестивале "Сияние Севера". Коми и Якутия, Камчатка и Чукотка, Хакасия, Кемеровская область и Колыма – все вместе на одной сцене. Программа фестиваля включала всё многообразие народного творчества: горловое пение, шорские напевы на национальных инструментах, танцевальные эскимосские миниатюры, обрядовый танец охоты на медведя быстринских эвенов.

Прошла церемония награждения лауреатов Смотра: Финно-угорского этнопарка из Коми, Дома дружбы имени А. Кулаковского и Этнокультурного центра "Инди" из Якутии, Этнокультурного центра "Мэнэдек" с Камчатки, Этнокультурного центра "Яран’ы" из Чукотки, Центра шорской культуры "Аба Тура" из Кемеровской области, Родовой общины коренного малочисленного народа "Мустаг" из Хакассии, трех центров Магаданской области – Этнографического центра "Северное Сияние", Тауйского этнокультурного центра, Этнокультурного центра "Хэкэт". Кубком победителя IX Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации был награжден Центр шорской культуры "Аба Тура".

Подводя итоги Смотра, Ольга Ярилова отметила: "За эти дни мы еще раз окунулись в удивительную традиционную культуру народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обсудили актуальные вопросы и приняли важные решения, которые будем воплощать в жизнь"