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"Торговый дом ММК" увеличил продажи в 2017 году до 1,2 млн тонн металлопродукции

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9 июня, 10:43 UTC+3

Об этом сообщил директор компании Денис Лядов в Сочи на ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции

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© ММК

ТАСС, 9 июня. В 2017 году ООО "Торговый дом ММК" реализовало в общей сложности свыше 1,2 млн тонн металлопродукции, выручив более 46 млрд руб. Доля конечных потребителей в портфеле продаж составила 65%, сообщил в пятницу директор компании Денис Лядов в Сочи на ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции. 

В управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" сообщили, что, будучи уполномоченным поставщиком продукции Магнитки на спотовом рынке, Торговый дом ММК включает 30 подразделений в России (с головным офисом в Магнитогорске) и пять подразделений в Республике Казахстан. Стратегическими регионами присутствия компании являются Урал, Поволжье и Сибирь. Главный производственный актив ТД ММК – завод в городе Щелково, на котором выпускаются профнастил, сайдинг, сэндвич-панели, доборные элементы; производится резка рулонного металлопроката. Существующие мощности оборудования по переработке составляют около 100 тыс. тонн в год – в 2017 году они были загружены на 80%. С целью улучшения качества выпускаемой профильной продукции планируется установка нового оборудования на линии изготовления сэндвич-панелей для подготовки и нанесения клеевого состава на металлические облицовки и утеплитель.
 
В настоящее время в Торговом доме ММК осуществляется проект по внедрению системы штрихкодирования на собственных складских площадках. На складах в Магнитогорске и Щелково штрихкодирование уже идет в режиме промышленной эксплуатации. Стартовал режим тестовой эксплуатации в Уфе. От внедрения штрихкодирования ожидается значительный эффект: ускорится отгрузка и сократятся затраты на учет, инвентаризацию, бумагу.

Торговый дом ММК продолжает развивать продажи высокопрочного и износостойкого проката марки MAGSTRONG. Металл этой марки широко востребован в производстве строительного, сельскохозяйственного, горнодобывающего оборудования. Российские потребители ознакомились с его свойствами и заинтересованы в поставках металла. Сейчас Торговый дом ММК успешно продвигает стали MAGSTRONG на рынок Казахстана.

О конгрессе

Ежегодный конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции проходит 8-9 июня в Сочи. В нем принимают участие руководители компаний-членов РСПМ и ведущих отечественных металлургических предприятий. В ходе прошедшего в пятницу пленарного заседания участники конгресса обсудили текущее состояние и перспективы развития производства и потребления чёрных и цветных металлов в России; региональные рынки и развитие дистрибуции металлопродукции; развитие сервисных услуг и металлообработки; тенденции развития компаний-членов Союза, их взаимодействие и сотрудничество на рынке металлов.

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