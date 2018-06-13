56 стран подали заявки на участие в Зимней универсиаде-2019

Красноярск, 13 июня 2018 года 56 стран выразили желание сразиться за победу в соревнованиях на Зимней универсиаде-2019, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Общее количество национальных сборных команд, желающих принять участие в соревнованиях, почти достигло рекордной отметки за всю историю зимних Студенческих игр.

В марте этого года Дирекция Зимней универсиады-2019 направила официальные приглашения в адрес иностранных государств. С начала регистрационной кампании в АНО «Дирекция Красноярск-2019» поступили официальные заявки от 56 стран, включая Австралию, Австрию, Аргентину, Великобританию, Германию, Италию, Казахстан, Китай, США, Турцию, Россию, Филиппины, Финляндию, Францию, Чили, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Южную Корею, Японию и другие. При этом рекорд по количеству стран-участниц за всю историю проведения зимних Студенческих игр принадлежит XXVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года в Казахстане, где было зарегистрировано 57 национальных спортивных делегаций.

Кампания по привлечению Национальных федераций студенческого спорта (НФСС) к участию в Зимней универсиаде-2019 продолжается. В конце июня планируется проведение презентации Студенческих игр для сотрудников дипломатических представительств стран, которые еще не приняли решение об участии в соревнованиях. Доступ к системе аккредитации для приема данных от делегаций закроется 2 февраля 2019 года. После этого будет сформирован окончательный список стран-участниц Зимней универсиады-2019, подтвердивших прибытие своих делегатов на соревнования в Красноярск.

«Мы приглашаем всех стать участниками зимних Студенческих игр, которые впервые пройдут в России. На время Зимней универсиады-2019 Красноярск станет главной площадкой не только для спортивных состязаний, но и местом формирования новых союзов и партнерств. Уверен, что мы проведем самые дружелюбные игры, продемонстрируем наше гостеприимство и радушие, благодаря которым у всех гостей останутся яркие впечатления», – подчеркнул руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Отметим, аккредитация команд на Студенческие игры в Красноярске осуществляется в несколько этапов. Сначала представителям сборных предоставляется доступ к онлайн-кабинетам, где 56 стран уже подтвердили намерение участвовать в соревнованиях. В мае 2018 года открылся второй этап регистрации: теперь команды загружают в систему аккредитации сведения о количестве официальных лиц и спортсменов, планирующих прибыть в Красноярск, а также указывают виды спорта, в состязаниях по которым намерены участвовать. После успешной регистрации участники спортивных делегаций пройдут финальный этап аккредитации на соревнования и получат право доступа на объекты Зимней универсиады-2019. В октябре 2018 года в Красноярске планируется встреча глав делегаций федераций студенческого спорта от стран, зарегистрировавшихся к участию в Студенческих играх.

Дополнительная информация для СМИ:

Александр Бондарев, заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций и взаимодействия со СМИ АНО «Дирекция Красноярск-2019»,

тел.: + 7 923 540 2019.

Для справки:

Всемирные зимние универсиады проводятся с 1960 года. Рекордное количество участников зафиксировано на XXVI Всемирной зимней универсиаде 2013 года в Трентино (Италия) – тогда общее число спортсменов и официальных делегатов из 50 государств достигло около 2 700 человек. Рекорд по числу стран-участниц зимних Студенческих игр на сегодняшний день принадлежит XXVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) – 57 государств и около 2 500 участников. Ожидается, что в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске примут участие более 3 000 спортсменов и представителей иностранных делегаций.