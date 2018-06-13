Верхняя Волга вскипит 23 и 24 ИЮНЯ

С 21 по 24 июня Тверь примет топовые соревнования сезона: Кубок России по аквабайку 2018. Соревнования состоятся на набережной Городского сада и пройдут при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Тверской области. Также в программе – первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) под эгидой UIM.

Победители будут определены в разных возрастных категориях в трех классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В Кубке примут участие сильнейшие спортсмены из разных федеральных округов России, в том числе призеры российских и международных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска,Казани, Альметьевска, Углича и других городов.

Развернуть © Оргкомитет Кубка России по аквабайку © Оргкомитет Кубка России по аквабайку

На Кубке России по аквабайку 2018 в Твери впервые в мире состоятся официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу), которые пройдут под эгидой Международногосоюза водно-моторного спорта UIM. Эти соревнования дадут старт признанию гидрофлая как вида спорта самим UIM, а также Министерством спорта РФ.

Ежегодно Тверской регион посещает порядка 1,5 млн туристов. К 2023 году правительство области планирует увеличить эту цифру почти в 2 раза. Одно из приоритетных направлений развития туристической отрасли – водное. Это касается как водного туризма: круизы, сплавы и пр., так и проведения крупнейших соревнований на воде, что уже стало хорошей традицией. Так, если говорить о соревнованиях по аквабайку, то в 2007 году Тверская область принимала у себя Кубок мира, а в 2016 и 2017 здесь успешно прошли Чемпионаты России.

«Благодаря своим богатым природным ресурсам, наш регион зарекомендовал себя как один из самых привлекательных в стране для проведения соревнований по водным видам спорта. На территории Тверской области насчитывается более 1700 озер и 9000 рек. Многие из этих водоемов хорошо подходят для академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, рафтинга, парусного спорта и конечно водно-моторных видов спорта. Центральной ареной для водных баталий является акватория реки Волги между двух мостов в Твери - здесь проводились, проводятся и будут проводиться соревнования по водным видам спорта различного уровня. Закономерно, что в этом году мы также принимаем международные соревнования по гидрофлаю», - комментирует Андрей Решетов, председатель Комитета по физкультуре и спорту Тверской области.

«Аквабайк – это серьезный технический вид спорта, требующий разноплановой спортивной подготовки. Недостаточно иметь мощный байк. Выносливость и сверхвысокие скорости в кольце, координация и сложные связки во фристайле. А также хладнокровие. Чем больше будет участников на соревнованиях, тем выше будет конкуренция. Нас ждет сильнейших состав спортсменов, бескомпромиссная борьба и захватывающее шоу», - комментирует главный организатор Кубка России по аквабайку, чемпион России 2011 года, мастер спорта по водно-моторному спорту Михаил Ершов.

«Два спортивных дня 23 и 24 июня фарватер Верхней Волги будет бурлить, вода буквально вскипит от мощных водометов наших спортсменов. Но и вечером вода не остынет - 23 июня, в субботу, зрители увидят уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея». Это театр на воде с участиемлучшихроссийских фристайлеров в аквабайке и флайбординге, только что подтвердивших свой высокий статус на Кубке. Мы демонстрировали это шоу на ряде знаковых масштабных событий, в том числе на закрытии Восточного экономического форума в 2015 году», - заявил председатель Оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Организаторами мероприятия являются агентство спортивного маркетинга ExtremeMediaGroup и Федерация водно-моторного спорта России. Кубок проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Министерства туризма Тверской области, Международного водно-моторного союза UIM.

Партнеры: многофункциональная клиника «Семь Докторов», WelcomeTver.ru

Программа соревновательных дней Кубка России по аквабайку 2018*

*В программе возможны изменения

23 июня Время Событие 8:00 – 8:30 Собрание участников соревнований 9:00 – 11:00 Тренировка, а затем слалом Ski GP1 11:00 – 13:00 Тренировка, а затем слалом Runabout GP1 11:00-12:00 Квалификационный заезд, гидрофлай 12:00 – 13:00 Обед 14:00-16:00 Гадрофлай: раунд 16-ти, раунд 8-ми, полуфинал и финал 17:00-18:00 Соревнования в дисциплине Freestyle 20.00 Церемония награждения победителей и призеров гидрофлай и фристайл 20.30 Ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея»

24 июня Время Событие 9:00 - 9:30 Собрание участников 10:00-10:15 Тренировка-скидивижин GP3– 8-9 лет 10:15-10:30 Тренировка-скидивижин GP3–10-12лет 10:30-10:45 Тренировка-скидивижин GP3–13-14лет 10:45-11:00 Тренировка-ранэбаутGP3 11:00-11:15 Тренировка-ранэбаут GP2 11:15-11:30 Тренировка-ранэбаутGP1 11:30-11:45 Тренировка-скидивижин GP2 11:45-12:00 Тренировка-скидивижин GP1 12:00-12:15 1-й заезд-скидивижин GP3 – 8-9 лет 12:15-12:30 1-й заезд-скидивижин GP3 –10-12лет 12:30-12:45 1-й заезд-скидивижин GP3 –13-14лет 12:45-12:00 1-й заезд-ранэбаутGP3 13:00-13:15 1-й заезд-ранэбаут GP2 13:15-13:30 1-й заезд-ранэбаутGP1 13:30-13:45 1-й заезд-скидивижин GP2 13:45-14:00 1-й заезд-скидивижин GP1 14:00-15:00 Перерыв на обед 15:00-15:15 2-й заезд-скидивижин GP3 – 8-9 лет 15:15-15:30 2-й заезд-скидивижин GP3 –10-12лет 15:30-15:45 2-й заезд-скидивижин GP3 –13-14лет 15:45-16:00 2-й заезд-ранэбаутGP3 16:00-16:15 2-й заезд-ранэбаут GP2 16:15-16:30 2-й заезд-ранэбаутGP1 16:30-16:45 2-й заезд-скидивижин GP2 16:45-17:00 2-й заезд-скидивижин GP1 17:00-18:00 Резервное время 18:00-18:30 Церемония награждения победителей и призеровранэбаут и скидивижен