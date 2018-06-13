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Верхняя Волга вскипит 23 и 24 ИЮНЯ

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13 июня, 10:31 UTC+3

Кубок России по аквабайку 2018 разыграют в Твери

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© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
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© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку

С 21 по 24 июня Тверь примет топовые соревнования сезона: Кубок России по аквабайку 2018. Соревнования состоятся на набережной Городского сада и пройдут при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Тверской области. Также в программе – первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) под эгидой UIM.

Победители будут определены в разных возрастных категориях в трех классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и  Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В Кубке примут участие сильнейшие спортсмены из разных федеральных округов России, в том числе призеры российских и международных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска,Казани, Альметьевска, Углича и других городов.

© Оргкомитет Кубка России по аквабайку
© Оргкомитет Кубка России по аквабайку

На Кубке России по аквабайку 2018 в Твери впервые в мире состоятся официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу), которые пройдут под эгидой Международногосоюза водно-моторного спорта UIM. Эти соревнования дадут старт признанию гидрофлая как вида спорта самим UIM, а также Министерством спорта РФ.

Ежегодно Тверской регион посещает порядка 1,5 млн туристов. К 2023 году правительство области планирует увеличить эту цифру почти в 2 раза. Одно из приоритетных направлений развития туристической отрасли – водное. Это касается как водного туризма: круизы, сплавы и пр., так и проведения крупнейших соревнований на воде, что уже стало хорошей традицией. Так, если говорить о соревнованиях по аквабайку, то в 2007 году Тверская область принимала у себя Кубок мира, а в 2016 и 2017 здесь успешно прошли Чемпионаты России. 

«Благодаря своим богатым природным ресурсам, наш регион зарекомендовал себя как один из самых привлекательных в стране для проведения соревнований по водным видам спорта. На территории Тверской области насчитывается более 1700 озер и 9000 рек. Многие из этих водоемов хорошо подходят для академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, рафтинга, парусного спорта и конечно водно-моторных видов спорта. Центральной ареной для водных баталий является акватория реки Волги между двух мостов в Твери - здесь проводились, проводятся и будут проводиться соревнования по водным видам спорта различного уровня. Закономерно, что в этом году мы также принимаем международные соревнования по гидрофлаю», - комментирует Андрей Решетов, председатель Комитета по физкультуре и спорту Тверской области.

«Аквабайк – это серьезный технический вид спорта, требующий разноплановой спортивной подготовки. Недостаточно иметь мощный байк. Выносливость и сверхвысокие скорости в кольце, координация и сложные связки во фристайле. А также хладнокровие. Чем больше будет участников на соревнованиях, тем выше будет конкуренция. Нас ждет сильнейших состав спортсменов, бескомпромиссная борьба и захватывающее шоу», - комментирует главный организатор Кубка России по аквабайку, чемпион России 2011 года, мастер спорта по водно-моторному спорту Михаил Ершов.

«Два спортивных дня 23 и 24 июня фарватер Верхней Волги будет бурлить, вода буквально вскипит от мощных водометов наших спортсменов. Но и вечером вода не остынет - 23 июня, в субботу, зрители увидят уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея». Это театр на воде с участиемлучшихроссийских фристайлеров в аквабайке и флайбординге, только что подтвердивших свой высокий статус на Кубке. Мы демонстрировали это шоу на ряде знаковых масштабных событий, в том числе на закрытии Восточного экономического форума в 2015 году», - заявил председатель Оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Организаторами мероприятия являются агентство спортивного маркетинга ExtremeMediaGroup и Федерация водно-моторного спорта России. Кубок проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Министерства туризма Тверской области, Международного водно-моторного союза UIM.

Партнеры: многофункциональная клиника «Семь Докторов», WelcomeTver.ru

Программа соревновательных дней Кубка России по аквабайку 2018*

*В программе возможны изменения

23 июня

Время

Событие

8:00 – 8:30

Собрание участников соревнований

9:00 – 11:00

Тренировка, а затем слалом Ski GP1

11:00 – 13:00

Тренировка, а затем слалом Runabout GP1

11:00-12:00

Квалификационный заезд, гидрофлай

12:00 – 13:00

Обед

14:00-16:00

Гадрофлай: раунд 16-ти, раунд 8-ми, полуфинал и финал

17:00-18:00

Соревнования в дисциплине Freestyle

20.00

Церемония награждения победителей и призеров гидрофлай и фристайл

20.30

Ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея»

 

24 июня

Время

Событие

9:00 - 9:30

Собрание участников

10:00-10:15

 Тренировка-скидивижин GP3– 8-9 лет

10:15-10:30

Тренировка-скидивижин GP3–10-12лет

10:30-10:45

Тренировка-скидивижин GP3–13-14лет

10:45-11:00

Тренировка-ранэбаутGP3

11:00-11:15

Тренировка-ранэбаут GP2

11:15-11:30

Тренировка-ранэбаутGP1

11:30-11:45

Тренировка-скидивижин GP2

11:45-12:00

Тренировка-скидивижин GP1

12:00-12:15

1-й заезд-скидивижин GP3 – 8-9 лет

12:15-12:30

 1-й заезд-скидивижин GP3 –10-12лет

12:30-12:45

 1-й заезд-скидивижин GP3 –13-14лет

12:45-12:00

 1-й заезд-ранэбаутGP3

13:00-13:15

 1-й заезд-ранэбаут GP2

13:15-13:30

 1-й заезд-ранэбаутGP1

13:30-13:45

 1-й заезд-скидивижин GP2

13:45-14:00

 1-й заезд-скидивижин GP1

14:00-15:00

 Перерыв на обед

15:00-15:15

 2-й заезд-скидивижин GP3 – 8-9 лет

15:15-15:30

 2-й заезд-скидивижин GP3 –10-12лет

15:30-15:45

 2-й заезд-скидивижин GP3 –13-14лет

15:45-16:00

 2-й заезд-ранэбаутGP3

16:00-16:15

 2-й заезд-ранэбаут GP2

16:15-16:30

 2-й заезд-ранэбаутGP1

16:30-16:45

 2-й заезд-скидивижин GP2

16:45-17:00

 2-й заезд-скидивижин GP1

17:00-18:00

 Резервное время

18:00-18:30

Церемония награждения победителей и призеровранэбаут и скидивижен

 

 

 

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