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В показе DOSSO DOSSİ приняла участие Пэрис Хилтон

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13 июня, 12:00 UTC+3

Она вышла на подиум в сопровождении известных турецких моделей

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© Пресс-служба Dosso Dossi Fashion Show

Dosso Dossi Fashion Show и The Land of Legends — крупнейший показ мод Турции — отмечен участием Пэрис Хилтон. Она вышла на подиум в Анталии в сопровождении знаменитых турецких моделей.

Крупнейшее в Турции модное мероприятие Dosso Dossi Fashion Show, которое проводится совместно с The Land of Legends, принимает всемирно известную Пэрис Хилтон. Перед большим показом мод Пэрис Хилтон провела пресс-конференцию в Анталии. Обратившись к журналистам, она отметила: "Я очень рада быть в Турции. Анталия дала мне как деловые возможности, так и возможность для отдыха".

Хикмет Арслан, председатель правления Doso Dossi Holding, поблагодарил Пэрис Хилтон за участие в показе. В прошлом году в показе компании участвовали бразильские модели Victoria's Secret — Адриана Лима, Изабель Фонтана, Изабель Гуларт, Ана Беатрис Баррос.

Около пяти тысяч гостей из 30 стран и 200 городов прибыли в Анталию в этом году, чтобы принять участие в показе мод Dosso Dossi. Нынешний показ Dosso Dossi Fashion провела в самом крупном парке развлечений в Турции The Land of Legends. На поверхности бассейна был установлен специальный подиум, на который вышла Пэрис Хилтон, чтобы представить гостям четыре разных модели одежды. Сопровождали ее знаменитые турецкие модели Чагла Шикель, Дениз Аккая, Демет Сенера, Себнем Шефер и Озге Улусой, а также хореографическое действо, подготовленное Онером Овезом. Еще одним сюрпризом мероприятия стало выступление знаменитого поп-певца Мустафы Сандала, популярного не только в Турции, но и в России.

Еще одна важная деталь мероприятия Dosso Dossi Fashion Show — ярмарка, организованная в выставочном центре Анталия Экспо. Dosso Dossi Fashion Show, сочетающая бизнес и развлечения по системе «Бизнес-отдых», объединяет покупателей с производителями готовой одежды. Отдыхая в Анталии по высшему классу, покупатели могут побывать на показе мод и выбрать лучшие изделия из специальных коллекций.

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