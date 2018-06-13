Первый новый тепловоз выпустило предприятие УГМК в Курганской области

ТАСС, 13 июня. На Шадринском автоагрегатном заводе (АО "ШААЗ", предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании) началось производство новых локомотивов. Первый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК пришел в железнодорожный цех Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Учалы, Республика Башкортостан) под заводским номером 0001 – это первый не модернизированный, а новый локомотив, выпущенный АО "ШААЗ". Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"С 2014 года к нам прибыло четыре тепловоза, модернизированных на ШААЗе. За время эксплуатации машины хорошо зарекомендовали себя и по эргономике рабочего места и по экономическим показателям: по расходу топлива экономия составила 15%, интервал замены масла был увеличен с заявленных 500 до 1000 моточасов. Пятый локомотив приобретен уже по договору поставки новых тепловозов ТЭМ2Н-УГМК", – рассказал начальник железнодорожного цеха АО "Учалинский ГОК" Руслан Сафин.

ТЭМ2Н-УГМК отличается усовершенствованной конструкцией кузова и кабины, обеспечивающей хороший круговой обзор и высокий уровень визуального восприятия сигналов. Современные системы управления, контроля и диагностики гарантируют комфортные и безопасные условия работы машинистов.

"Раньше за работой тепловоза следили по манометрам, выходили, слушали, осматривали. Сейчас все этапы работы машины можно увидеть на мониторе с сенсорным экраном. Удобно и понятно", – отметил машинист железнодорожного цеха Александр Горбатов.

Тепловозы серии ТЭМ2Н-УГМК задействованы в выполнении маневровых работ, а также в отгрузке медного и цинкового концентратов на внешнюю сеть.

О предприятиях:

ШААЗ был организован в декабре 1941 года на базе эвакуированных в Курганскую область цехов Московского автозавода. После войны предприятие получило автоагрегатный профиль, и специализировалось на производстве различной продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. В 1970-х годах ШААЗ входит в состав смежников Камского автозавода (КамАЗ). С 1999 года предприятие входит в УГМК. Выпускает водяные и масляные радиаторы для автомобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, независимые отопители, домкраты гидравлические, рычажно-винтовые и другие агрегаты. Продукция ОАО "ШААЗ" поставляется в 12 стран.

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции - в основном предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор", ОАО "Электроцинк" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет более 5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.