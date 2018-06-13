Объявлены 39 новых номинантов Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2018»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. По воле случая, одновременно с открытием Чемпионата мира по футболу-2018 Оргкомитет премии объявляет будущих претендентов на победу в не менее важном событии страны – Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018».

По итогам квалификационного отбора номинантами стали 39 продуктов и услуги, поданных 30 российскими компаниями и организациями в 13 номинациях. Все номинанты допущены к борьбе за главные призы – звания лауреатов в номинациях премии.

Всего на 14 июня 2018 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 82 заявки из 25 регионов Российской Федерации. Список новых номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees-all/nomenees2018

Экспертный совет премии продолжает обрабатывать поступающие заявки.

Комментируя объявление новых номинантов премии этого года, подавших заявки до 31 мая, Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» Виталий Расницын отметил возросший интерес к премии у компаний, представляющих фармацевтическое и агропромышленное направления импортозамещения: «Наряду с IT-сферой обеспечение лекарственной и продовольственной безопасности страны стали магистральными направлениями развития импортозамещения в России. Благодаря успехам российских производителей в этих областях в номинациях «Приоритет-ФАРМА» и «Приоритет-АГРО» новыми номинантами в сумме стали 19 лидирующих продуктов и сервисов».

Сначала о самой «густонаселенной» номинации второго этапа приема заявок – «Приоритет-АГРО», в которой есть всё, от напитков до десертов. С них и начнем: ООО «Раменский кондитерский комбинат» командировал на «Приоритет-2018» два своих десерта – мини-пирожные «Птифур» и мини-тарты. Компания ООО «Фрукты Старого Крыма» номинирует на главный приз свои яблоки, ООО «Чернышихинский мясокомбинат» - линейку копченых колбас, подмосковная фирма ООО «АроМиксПак» - порционные мюсли, ООО «ДАЛЬПРОМРЫБА» - шпроты и тунца в масле под брендом «Магуро». От Алуштинского молочного завода (ООО «БЕГ») в конкурсе будет участвовать торговая марка «Буренушка», от компании ООО «ПАТ» - смеси для приготовления соусов, от ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - пиво Carlsberg, алкогольное и безалкогольное. Замыкают список новых номинантов «пищевки» изделия завода ООО МЗ «Тонар» - это одноименные тракторные прицепы и зерновоз.

Во второй по массовости номинации «Приоритет-ФАРМА»» новыми участниками борьбы стали 8 номинантов. Прежде всего – ФКП «Армавирская биофабрика» сразу с пятью своими препаратами: это Эссенциальные фосфолипиды, ассоциированная вакцина, Пропофол, Артикаин и Артикаин-бинергия. Кроме того, номинантом стали столичная компания ООО «ИНГАЛ» и ее протез синовиальной жидкости Рипарт, Мезатон дальневосточной компании ОАО «Дальхимфарм» и изделие владимирской фирмы НПП «Технофильтр» - мембранный патронный элемент и капсульный фильтр.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» номинантами стали изделие завода ООО МЗ «Тонар» - одноименный карьерный самосвал, комплектные распределительные устройства ЗЭТО из Псковской области, а также линейка преобразователей частоты компании ООО «ГАМЕМ».

Также три новых номинанта в номинации «Приоритет-IT». В их числе фирма ООО «АктивХост РУ» с системой ActivePlatform, ГК «Инталев» и одноименный программно-методический комплекс «Корпоративный менеджмент», а также фирма ООО «1С:Битрикс»» и платформа «Битрикс24».

В номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» компаний тоже три. Во-первых, пензенская ООО «Маяк-Техноцелл» выставила свой амбициозный проект – создание новой бумагоделательной машины. Во-вторых, московская ООО «Швабе-Карбон» - технологию создания имплантов из углеродных материалов. А в третьих, компания ООО «ПСК Фарма» номинирует на «Приоритете» целое производственную линию – свое производство готовых лекарственных средств в подмосковной Дубне.

В номинации «Приоритет-СТРОЙТЕХ» участником стала компания из республики Марий Эл ООО «Мобильные решения для строительства», которая представила программный комплекс “МРС СтройКонтроль”.

В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» два новых участника. Из Ивановской области на «Приоритет» приедет трикотажное полотно компании ООО «МИРтекс», из Пензы – обувь для эксплуатации в экстремальных климатических условиях Pioneer of Arctic Travel компании ООО «ОБУВЬ РОССИИ».

Два новых лица и на «Приоритете-СТАНКОСТРОЕНИЕ». Знакомьтесь: ООО «Пумори-инжиниринг инвест» из Екатеринбурга представит на соискание премии серию токарных станков с ЧПУ Genos L300-M «Окума-Пумори», а тверская ПАО «Электромеханика» - системы управления с электронно-лучевым генератором.

Столько же новых номинантов и в номинации «Приоритет-ИННОВАЦИЯ». Компания GANDIVA (ООО Торговый дом «Агат») из Нижнего Новгорода выставила на «Приоритет» систему бережливого управления GANDIVA. Со своей стороны, пензенский ООО «Маяк-Техноцелл» познакомит премию с особой российской бумагой, которая может быть основой для декоративных облицовочных материалов.

Наконец, в номинациях «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ», «Приоритет-МЕД» и «Приоритет-ТУРИЗМ» по одному номинанту. Ими стали Проект оснащения роддома российским оборудованием по стерилизации от питерского ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», антивандальный шлагбаум от ОАО «Компания автоматические ворота» и система для заказа и оформления тревел услуг, созданная в компании ООО «Кортеос».

Оргкомитет напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» продолжается. Третий этап продлится до 31 августа. Участниками конкурсного отбора могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на октябрь 2018 года.

Организатор: КГ «Деловая Лига»

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК «Норильский никель»

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Отраслевой партнер: ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:

Филимонова Екатерина

filimonova@prioritetaward.ru

Справка:

Премия «ПРИОРИТЕТ» - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС и ФАС России.