“ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ" ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

"Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) опубликовала свой третий отчет о прогрессе в области устойчивого развития (за 2017 год), в котором изложены конкретные шаги, предпринимаемые компанией с целью кардинальной трансформации бизнеса в сторону будущего без сигаретного дыма. Усилия компании направлены на развитие инновационной бездымной продукции, тем самым способствуя решению ряда общественных проблем, достижению высоких стандартов операционной деятельности и снижению масштабов ее воздействия на окружающую среду. Компания настроена на скорейшую замену традиционных сигарет бездымными продуктами, являющимися альтернативой для миллионов курильщиков в мире, которые в противном случае продолжат курить.

В прошлом году ФМИ представила обзор основных принципов, которыми компания руководствуется для достижения цели – будущего без сигаретного дыма и критерии для оценки ее достижения. Основные результаты 2017 года:

В распределении ресурсов ФМИ продолжает переход на бездымные продукты, на которые приходится 74 % расходов на научные исследования и 39 % на глобальные коммерческие расходы.

На бездымные продукты приходится примерно 4,4 % объема поставок ФМИ и около 13 % общей чистой прибыли за вычетом акцизных сборов.

По оценкам ФМИ, в конце 2017 года более 4,7 миллионов совершеннолетних курильщиков сделали свой выбор в пользу электрической системы нагревания табака, (основной бездымный продукт ФМИ), отказавшись от сигарет, кроме того, ежедневно более 10 000 курильщиков переходят на его использование.

В отчете также представлен более широкий круг инициатив в области устойчивого развития, которые направлены на создания ценностей в долгосрочной перспективе для потребителей, общества в целом, и окружающей среды.

Ключевые изменения в 2017 году:

Более трети руководящих должностей (34,4 %) в ФМИ занимают женщины, что свидетельствует о прогрессе компании в достижении данного показателя до 40 % к 2022 году.

Внедрение в ФМИ “Принципов ответственного снабжения”, которые призваны помочь в управлении надежности цепочки поставок компании, не связанных с сельским хозяйством.

Усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду отмечены включением четвертый год подряд в рейтинг “Climate A-List”, а также компания впервые вошла в рейтинг “Water A-List” в области водопользования.

В сфере операционной эффективности ФМИ по-прежнему сосредоточена на обеспечении надежности цепочки поставок за счет предпринимаемых ею усилий по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией в параллели с повышением прозрачности раскрытия информации посредством обнародования своего подхода к корпоративному налогообложению и конфиденциальности данных, а также оценки своих маркетинговых принципов и принципов взаимодействия со сторонними организациями.