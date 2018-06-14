“ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ" ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

"Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) опубликовала свой третий отчет о прогрессе в области устойчивого развития (за 2017 год), в котором изложены конкретные шаги, предпринимаемые компанией с целью кардинальной трансформации бизнеса в сторону будущего без сигаретного дыма. Усилия компании направлены на развитие инновационной бездымной продукции, тем самым способствуя решению ряда общественных проблем, достижению высоких стандартов операционной деятельности и снижению масштабов ее воздействия на окружающую среду. Компания настроена на скорейшую замену традиционных сигарет бездымными продуктами, являющимися альтернативой для миллионов курильщиков в мире, которые в противном случае продолжат курить.
В прошлом году ФМИ представила обзор основных принципов, которыми компания руководствуется для достижения цели – будущего без сигаретного дыма и критерии для оценки ее достижения. Основные результаты 2017 года:
В отчете также представлен более широкий круг инициатив в области устойчивого развития, которые направлены на создания ценностей в долгосрочной перспективе для потребителей, общества в целом, и окружающей среды.
Ключевые изменения в 2017 году:
В сфере операционной эффективности ФМИ по-прежнему сосредоточена на обеспечении надежности цепочки поставок за счет предпринимаемых ею усилий по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией в параллели с повышением прозрачности раскрытия информации посредством обнародования своего подхода к корпоративному налогообложению и конфиденциальности данных, а также оценки своих маркетинговых принципов и принципов взаимодействия со сторонними организациями.