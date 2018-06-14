"Кузбассразрезуголь" начал выпуск собственного эмульсионного взрывчатого вещества

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ТАСС, 14 июня. На Кедровском угольном разрезе (ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) запущено в эксплуатацию первое производство собственного эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ). Оно будет выпускаться под своим товарным знаком РПГМ-100 (разрушение пород горного массива). В пресс-службе УГМК уточнили, что открытие нового производственного объекта позволило трудоустроить 32 специалиста – водителей-операторов, технологов, слесарей.

Производительность модульной мобильной технологической линии (ММТЛ) – 48 тыс. тонн в год. Этот объём полностью покрывает потребность филиала компании в эмульсионных взрывчатых веществах.

На реализацию проекта УК "Кузбассразрезуголь" направила 165 млн рублей. Подрядчиком производства выступила компания НАО "НИПИГОРМАШ" (г. Екатеринбург), специалисты которой за семь месяцев подготовили рецептуру нового ЭВВ, выполнили проектные работы, изготовили и смонтировали оборудование ММТЛ, изготовили и поставили зарядно-доставочное оборудование, состоящее из трех смесительно-зарядных машин и доставщика концентрированного раствора аммиачной селитры.

Эксплуатация ММТЛ поручена ООО "КРУ-Взрывпром" (входит в структуру ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"), которое специализируется на ведении взрывных работ и имеет необходимые разрешительные документы, а также штат специалистов. ООО "КРУ-Взрывпром" – крупнейший в России производитель промышленных взрывов. Сегодня предприятие производит около 300 млн кубометров взорванной горной массы в год и полностью обеспечивает потребности компании "Кузбассразрезуголь".

Справка

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский" угольные разрезы, и шахта "Байкаимская". Функции единоличного исполнительного органа ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" переданы ООО "УГМК-Холдинг".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.