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В конце июня Tkeycoin перейдет на новый инвестиционный раунд

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14 июня, 12:28 UTC+3

В настоящий момент будущим инвесторам предлагаются высококачественные активы на льготных условиях

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© Shutterstock.com

30 июня 2018 года будут снижены процентные ставки по льготным условиям на приобретение активов компании Tkeycoin. Это связано с тем, что проект переходит на новый инвестиционный раунд.

Российский IT проект Tkeycoin, предлагающий миру решения в сфере финансовых и экономических решений, продолжает проведение публичной эмиссии, которая официально продлиться до конца ноября нынешнего года.

Пресс-служба Tkeycoin DAO сообщает, что 30 июня 2018 года будут снижены процентные ставки по льготным условиям на приобретение активов компании. Это связано с тем, что проект переходит на новый инвестиционный раунд.

В настоящий момент будущим инвесторам предлагаются высококачественные активы на льготных условиях, инвесторы получат больше привилегий, чем в последующих двух раундах.

Компания намерена привлечь не менее $50-70 млн до 30 ноября 2018 года. Инвесторы из России, Кореи и ОАЭ настроены позитивно, несмотря на политические и экономические новости.

Напомним, что Tkeycoin нацелен на Азиатский рынок мобильных платежей, это позволит в будущем закрепиться в международном финансовом секторе. По прогнозам аналитиков Juniper Research, в 2019 году количество пользователей мобильных кошельков в мире вырастет до 2,07 млрд, а оборот в таких сервисах составит $5,4 трлн. К 2020- 2021 годам оборот мобильных платежей, только на Азиатском рынке увеличится до $47 трлн.

IV квартал 2018 года намечен выход платформы Tkeycoin на международные биржи. Это создаст условия для повышения капиталов всей платформы и ее участников.

По мнению специалистов IT индустрии - быстрорастущие, динамичные компании всегда имеют шанс привлечь финансирование, даже инвестиции в акционерный капитал.

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